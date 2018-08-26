Beşiktaş, Vodafone Stadyumu'nda ilk kez yenildi

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde taraftarı önünAntalyalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılırken, iç sahada 45 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.

Bu yenilgi aynı zamanda siyah-beyazlıların Vodafone Park'taki ilk lig mağlubiyeti oldu. Antalyaspor karşısında baskılı bir oyun kuran Şenol Güneş'in öğrencileri, kaleci Boffin ve direkleri geçemeyerek rakip kaleye 2 gol bırakabildi. İlk yarıda Doukara, Hakan Özmert ve Yekta'nın golleriyle Beşiktaş ağlarını 3 kez sarsmayı başaran Antalyaspor, güçlü rakibine de Vodafone Park'ta ilk yenilgisini tattırmış oldu.

Avrupa'da en uzun süren iç saha yenilmezliğine sahip olan siyah-beyazlılar tam 45 maç sonra bir lig maçında sahadan puansız ayrılırken, Vodafone Park'ta da 38 maç sonunda kaybederek yeni stadında ilk yenilgisini aldı.