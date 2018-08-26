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, Vodafone Stadyumu'nda ilk kez yenildi

Süper Lig’in 3. haftasında ’u konuk eden , sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, iç sahada 45 maç sonra mağlup olurken, Vodafone Stadyumu'nda ilk kez bir lig maçı kaybetti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 23:53 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 23:56
Beşiktaş, Vodafone Stadyumu'nda ilk kez yenildi

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde taraftarı önünAntalyalyaspor'u konuk eden , sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılırken, iç sahada 45 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.

Bu yenilgi aynı zamanda siyah-beyazlıların Vodafone Park'taki ilk lig mağlubiyeti oldu. karşısında baskılı bir oyun kuran Şenol Güneş'in öğrencileri, kaleci Boffin ve direkleri geçemeyerek rakip kaleye 2 gol bırakabildi. İlk yarıda Doukara, Hakan Özmert ve Yekta'nın golleriyle Beşiktaş ağlarını 3 kez sarsmayı başaran Antalyaspor, güçlü rakibine de Vodafone Park'ta ilk yenilgisini tattırmış oldu.

Avrupa'da en uzun süren iç saha yenilmezliğine sahip olan siyah-beyazlılar tam 45 maç sonra bir lig maçında sahadan puansız ayrılırken, Vodafone Park'ta da 38 maç sonunda kaybederek yeni stadında ilk yenilgisini aldı.

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Beşiktaş, Vodafone Stadyumu'nda ilk kez yenildi
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