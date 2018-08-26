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: İnşallah bütün Antalya halkı buna sahip çıkar

'in 3. haftasında 'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını alan 'da teknik direktör açıklamalarda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 00:28 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 00:36
Bülent Korkmaz: İnşallah bütün Antalya halkı buna sahip çıkar
Antalyalyaspor Teknik Direktörü , yaşadıkları olumsuzluklara rağmen 'de 'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Bütün olumsuzluklara rağmen, transferin olmaması, sakat ve cezalı oyuncuların bulunmasına rağmen, bir takımın burada çıkıp kazanması çok önemli." dedi.

Takımda bu sezon ilk kez oynayan oyuncuların bulunduğunu ayrıca uzun süreli sakatlıktan dönen isimlerin görev aldığını vurgulayan Korkmaz, "Kazanmasalardı da aynısını söyleyecektim. Böyle oyunculara sahip olduğum için çok mutluyum. Bu kadar sorunlara rağmen bir insanın mutlu olması düşündürücü." ifadelerini kullandı.

olarak hedeflerinin ne olduğu yönündeki soru üzerine Korkmaz, "Mücadele edip ayakta kalabilmek. Bizler bunu yapıyoruz. İnşallah bütün Antalya halkı buna sahip çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

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Bülent Korkmaz: İnşallah bütün Antalya halkı buna sahip çıkar
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