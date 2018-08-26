CANLI | Sivasspor - Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında, ilk iki haftayı galibiyetle kapayan Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 19.15'te başlayacak ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ve Ali Saygın Ögel.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - KASIMPAŞA

İLK 11'LER

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, David Braz, Carl Medjani, Douglas, Rybalka, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Robinho, Kone

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan Serbest, İlhan Depe, Trezeguet, Samuel Eduok, Diagne?