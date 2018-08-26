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CANLI | Sivasspor -

'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor, 'ya konuk oluyor. 19.15'te başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.8.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 18:24
CANLI | Sivasspor - Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor, 'in 3. haftasında, ilk iki haftayı galibiyetle kapayan 'yı ağırlayacak. 19.15'te başlayacak ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ve Ali Saygın Ögel.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - KASIMPAŞA

İLK 11'LER

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, David Braz, Carl Medjani, Douglas, Rybalka, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Robinho, Kone

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan Serbest, İlhan Depe, Trezeguet, Samuel Eduok, Diagne?

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CANLI | Sivasspor - Kasımpaşa
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