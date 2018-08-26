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Cocu: golü yedik u unuttuk

Cocu, karşısında ilk yarıda pozisyonları harcadıklarını ve rakibin golünden sonra da sonucu kabullendiklerini söyledi

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Cocu: golü yedik futbolu unuttuk
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet için şunları söyledi: "Çok iyi başladık, ilk yarıda 4-5 gol atacak fırsat geldi. Bir top da direkten döndü. İkinci yarıda rakibin fantastik şutu, kalemize gelen ilk şut gol oldu. Maç bitmedi ama biz oynamayı bıraktık. Takım halinde oynamalıydık ama yapamadık" dedi. sınırlamaları nedeniyle istedikleri oyuncuları alamadıklarını belirten Cocu, "Yeni isimler aramıza katılıyor. Bazı oyuncuların top bizdeyken daha iyi olması gerekiyor. Büyük takımız ama iki maç kaybettiysek işler daha zor hale gelir" diye konuştu.

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Cocu, sarı lacivertlilerle 5 resmi maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik çıkarırken, kariyerinin en kötü sezon başlangıcını yaşıyor.
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Cocu: golü yedik futbolu unuttuk
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