Cocu: golü yedik futbolu unuttuk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Göztepe
karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet için şunları söyledi: "Çok iyi başladık, ilk yarıda 4-5 gol atacak fırsat geldi. Bir top da direkten döndü. İkinci yarıda rakibin fantastik şutu, kalemize gelen ilk şut gol oldu. Maç bitmedi ama biz futbol
oynamayı bıraktık. Takım halinde oynamalıydık ama yapamadık" dedi. UEFA
sınırlamaları nedeniyle istedikleri oyuncuları alamadıklarını belirten Cocu, "Yeni isimler aramıza katılıyor. Bazı oyuncuların top bizdeyken daha iyi olması gerekiyor. Büyük takımız ama iki maç kaybettiysek işler daha zor hale gelir" diye konuştu. 1
Cocu, sarı lacivertlilerle 5 resmi maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik çıkarırken, kariyerinin en kötü sezon başlangıcını yaşıyor.