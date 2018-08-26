Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe'nin forması bu ligde yarışı' dönemi bitti!

Erman Toroğlu, Fotomaç'taki köşesinde Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı yenilgiyi değerlendirirken Cocu'ya zaman tanınması gerektiğine dikkat çekti.

Fenerbahçe 3 lig maçında iki mağlubiyet aldı. Geçen sene Aziz Yıldırım bırakacak, seçim olacak ve Ali Koç gelecekti. Galatasaraylılar ve Beşiktaşlılar da 'Ali Koç' gelsin diyordu. Fenerbahçe'de bir kongre oldu. Haziranda gerçekleşti. Yani 2 ay önce. Yeni seçilen Başkan Ali Koç sürekli 'Yeni Fenerbahçe' diyor. 20 yıl sonra yeni bir yönetim geldi. Bu yönetim ezici bir çoğunlukla geldi. Çünkü eskilerden bıkmıştı.