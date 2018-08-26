Hareketlilik devam edecek!

Diego Reyes'in imza töreninde konuşan Sportif Direktör Damien Comolli transfer
lerin devam edeceğini söyledi. "Reyes uzun süredir istediğimiz bir oyuncuydu. Onu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyum. Reyes savunmanın her bölgesinde oynayabilecek bir futbolcu" diyen Comolli şunları söyledi: "Genç, değerli ve karakterli futbolcuları Fenerbahçe
'ye kazandırıyoruz. Transfer politikamızı gizli bir şekilde yürütüyoruz. Şu anda transfer piyasasında bazı fırsatlar var ve biz de o fırsatlardan faydalanacağız. Transfer döneminin son günlerine girilirken, taraftarımız birkaç hareket daha görecek." SORUMLULUĞUM ÇOK BÜYÜK
Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Reyes, Ülker Stadı'nda düzenlen imza törenin ardından iddialı açıklamalar yaptı. 26 yaşındaki Meksikalı, "Türkiye
'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Bunun bana yüklediği sorumluluk çok büyük. Elimden geleni yapacağım, çok çalışacağım. Bu sene şampiyon olmak istiyorum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum" dedi.