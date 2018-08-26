Jeremain Lens takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Sakatlığı nedeniyAntalyalyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Hollandalı yıldız Jeremain Lens, karşılaşma öncesinde yedek kulübesine geldi ve arkadaşlarına başarılar diledi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan BB Erzurumspor mücadelesinin son bölümlerinde yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve Partizan ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde forma giyemeyen Lens, Antalyaspor karşılaşmasının da kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlığını atlatamayan yıldız futbolcu, karşılaşma öncesinde sahaya gelerek ısınan takım arkadaşlarına başarılar diledi. Bir süre yedek kulübesinde oturan Hollandalı futbolcu, daha sonra tribüne çıkarak maçı izledi.