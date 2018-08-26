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takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı

'in 3. haftasında Antalyaspor'u konuk eden 'ın Hollandalı futbolcusu , sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçın öncesinde yedek kulübesine gelerek takım arkadaşına başarı dileklerinde bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 21:59

Sakatlığı nedeniyAntalyalyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Hollandalı yıldız , karşılaşma öncesinde yedek kulübesine geldi ve arkadaşlarına başarılar diledi.

'in ikinci haftasında oynanan BB Erzurumspor mücadelesinin son bölümlerinde yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve Partizan ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde forma giyemeyen Lens, Antalyaspor karşılaşmasının da kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlığını atlatamayan yıldız futbolcu, karşılaşma öncesinde sahaya gelerek ısınan takım arkadaşlarına başarılar diledi. Bir süre yedek kulübesinde oturan Hollandalı futbolcu, daha sonra tribüne çıkarak maçı izledi.

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Jeremain Lens takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
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