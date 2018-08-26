Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Karius'tan Beşiktaş taraftarına mesaj

Karius'tan taraftarına mesaj

'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'dan kiraladığı Alman kaleci , siyah-beyazlı takımla başarılı olmak için elinden geleni yapacağı bildirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 16:09
Karius'tan Beşiktaş taraftarına mesaj

Karius, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Beni dün havalimanında karşılamanız olağanüstüydü. Beşiktaş ile mümkün olduğu kadar çok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım. Tüm taraftarlarına şimdiye kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Her zaman her yerde en büyük Kartal." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü, 25 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladığını duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karius'tan Beşiktaş taraftarına mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN