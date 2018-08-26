Kayseri’den gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig
'de ilk iki haftayı kayıpsız geçen Yeni Malatyaspor
, Kayseri'den 0-0'lık sonuçla 1 puanla döndü. 28'de Kayserispor ceza alanında oluşan karambolde Adem Büyük'ün sol çaprazdan şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
40'da Yeni Malatya'lı Ahmed Ildiz'in kalecisine göndermek istediği geri pas kısa düşerken, Umut Bulut
sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalesini zamanında terk eden Ertaç, Umut'un şutunda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. İki takımın 2. yarıdaki çabaları da gol getirmeyince maç 0-0 sona erdi.