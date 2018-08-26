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Kayseri’den gol sesi çıkmadı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Kayseri’den gol sesi çıkmadı
'de ilk iki haftayı kayıpsız geçen , Kayseri'den 0-0'lık sonuçla 1 puanla döndü. 28'de Kayserispor ceza alanında oluşan karambolde Adem Büyük'ün sol çaprazdan şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 40'da Yeni Malatya'lı Ahmed Ildiz'in kalecisine göndermek istediği geri pas kısa düşerken, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalesini zamanında terk eden Ertaç, Umut'un şutunda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. İki takımın 2. yarıdaki çabaları da gol getirmeyince maç 0-0 sona erdi.
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Kayseri’den gol sesi çıkmadı
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