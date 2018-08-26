Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mourinho 13 soruyu 259 saniyede cevapladı!

Mourinho 13 soruyu 259 saniyede cevapladı!

’da koltuğu sallanan Mourinho, Tottenham maçı için düzenlediği basın toplantısını 259 saniyede bitirdi

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Mourinho 13 soruyu 259 saniyede cevapladı!
Brighton Hove yenilgisinin ardından eleştirilerin odağında yer alan Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın oynayacakları Tottenham maçı öncesi meslek hayatının en kısa basın toplantılarından birini düzenledi. Mourinho'nun planlanandan yarım saat önce gelmesinden dolayı çok sayıda gazetecinin kaçırdığı basın toplantısı toplam 4 dakika 19 saniye sürdü. Basın mensuplarına çok kısa yanıtlar veren deneyimli teknik adam, 13 sorunun ardından basın toplantısının yapıldığı odadan ayrıldı.
Ada basınında Manchester United'ın Tottenham karşısında alacağı kötü bir sonuçta Mourinho'nun yerine, Zidane'ın getirileceği iddia edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mourinho 13 soruyu 259 saniyede cevapladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN