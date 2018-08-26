Mourinho 13 soruyu 259 saniyede cevapladı!

Brighton Hove yenilgisinin ardından eleştirilerin odağında yer alan Manchester United
Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın oynayacakları Tottenham maçı öncesi meslek hayatının en kısa basın toplantılarından birini düzenledi. Mourinho'nun planlanandan yarım saat önce gelmesinden dolayı çok sayıda gazetecinin kaçırdığı basın toplantısı toplam 4 dakika 19 saniye sürdü. Basın mensuplarına çok kısa yanıtlar veren deneyimli teknik adam, 13 sorunun ardından basın toplantısının yapıldığı odadan ayrıldı.
Ada basınında Manchester United'ın Tottenham karşısında alacağı kötü bir sonuçta Mourinho'nun yerine, Zidane'ın getirileceği iddia edildi.