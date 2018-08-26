Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması!

Trabzon spor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu yaptığı açıklamada, 2-2 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçında rakibe karşı üstün oynadıklarını belirtti.

Oyunun kontrolünü ellerinde bulundurduklarını ancak bir hata, şanssızlık ve tesadüflerin maçın neticesini etkileyebildiğini ifade eden Hacısalihoğlu, "Çok rahat kazanmamız gereken maçta maalesef 2 puan kaybettik. Çok iyi oynamasak da şurası bir gerçek ki Ankaragücü'nden çok daha iyi oynadık ancak sonuçta goller yediğimize göre hatalar, ihmaller, şanssızlıklar da vardır. Yani atamadıklarımız da yediklerimiz de ortada." dedi.

Hacısalihoğlu, uzatma dakikalarında yedikleri gol öncesi aleyhlerine olan faul kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Maalesef bu hakemle (Mete Kalkavan) bizim yıldızlarımız hiç uyuşmuyor. Hep şanssızlıklar, tesadüfler, aksilikler onun yönettiği maçlarda aleyhimize oluyor. Hakemlerle ilgili çok bir şey demek istemiyoruz ama 'Hep isabet edene hiç tesadüf denir mi.' sözünü de unutmamak gerekir. Sanırım o da onu atayanlar da kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapacaktır."

Her şeye rağmen daha ligin başı olduğuna dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Özellikle iddialı takımların oynadıkları oyun, aldıkları neticeler ortada. Daha ligin başı. Bu maçı alsak en azından orta sıralardan kopmuş bir Trabzonspor olacaktı. Galatasaray maçı öncesi daha farklı bir konumda olabilirdik ama olumlu da etkileyebilir. Daha hırslı, iddialı olmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ KONUSU

Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer aldığına ilişkin basında çıkan haberlerle ilgili bir soru üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim bildiğimiz, Burak konusunda bir gelişme yok ama basının gündeminde sürekli var. Oyuncu ve Trabzonspor'dan daha çok bu konu basının gündeminde. Bütün profesyonel kulüplerde oyuncular transfer edilebilir, edilmeyebilir. Bu, kulübün ve oyuncunun menfaatlerinin çakışmasına bağlıdır. Şu anda 'Burak Yılmaz'la ilgili gündemde bir şey var mı?' sorusunun bize değil basına sorulması lazım. Biz defalarca olmadığını söylememize rağmen hiç basının gündeminden düşmüyor."

STOPER TRANSFERİ

Asbaşkan Hacısalihoğlu, stoper transferi konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları aktardı:

"Dün oynayan iki stoperimiz de iyiydi. Performanslarından memnunuz ama lig uzun. Stoper mevkisi çok kart görülen, çok sakatlık yaşanan, çok formsuzluğun etkilediği mevki. Onun için 1-2 tane daha oyuncunun olması gerekir. Çünkü oradaki oyunculara oynayan ya da yedek diye bakmamak lazım, çok değişkenlik gösteren mevki. Ekonomik ve oyun tarzı olarak hem de kulübe bakışı olarak uygun oyuncu bulursak değerlendireceğiz."