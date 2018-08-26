Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Utku Yuvakuran ilk kez 11'de

ilk kez 11'de

'in 3. haftasında Antalyaspor'u konuk eden 'ta, 20 yaşındaki ilk kez bir lig maçında ilk 11'de görev aldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 21:25 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 21:26
Utku Yuvakuran ilk kez 11'de

Tolga Zengin'in Partizan maçında sakatlanmasının ardından 'ta , ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Partizan ile Sırbistan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında sakatlanan Tolga Zengin, 2 gün boyunca uygulanan tedaviye cevap vermeyinAntalyalyaspor maçının kadrodan çıkarıldı.

Tolga'nın yokluğunda 20 yaşındaki Utku Yuvakuran, siyah-beyazlı ekibin kadrosunda ilk 11'de sahaya çıkacak. 2 sezondur Beşiktaş forması giyen Utku, siyah-beyazlı forma altında ilk kez bir lig maçında ilk 11'de oynayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Utku Yuvakuran ilk kez 11'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN