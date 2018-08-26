Utku Yuvakuran ilk kez 11'de

Tolga Zengin'in Partizan maçında sakatlanmasının ardından Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.
Partizan ile Sırbistan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında sakatlanan Tolga Zengin, 2 gün boyunca uygulanan tedaviye cevap vermeyinAntalyalyaspor maçının kadrodan çıkarıldı.
Tolga'nın yokluğunda 20 yaşındaki Utku Yuvakuran, siyah-beyazlı ekibin kadrosunda ilk 11'de sahaya çıkacak. 2 sezondur Beşiktaş forması giyen Utku, siyah-beyazlı forma altında ilk kez bir lig maçında ilk 11'de oynayacak.