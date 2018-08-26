Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yeni 10 numara Meksika'dan

Yeni 10 numara 'dan

Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncu için kulübü ’a 1.5 milyon bonservis bedeli ödeyecek. 2 yıllık anlaşma yapılan futbolcu ise yıllık 1.5 milyon Euro alacak

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Yeni 10 numara Meksika'dan
hızlı takımı , Diego Reyes'in ardından ikinci lıyı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon forması giyen Marco Fabian ve kulübüyle anlaştı. Meksikalı oyuncu, bugün saat 19.30'da 'na inecek ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe, Fabian için kulübüne 1.5 milyon bonservis ödeyecek. Oyuncunun da yıllık 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Hem Reyes hem Fabian transferinde Phillip Cocu'nun etkisinin olduğu öğrenildi. PSV'nin başındayken Meksika piyasasını yakından takip ettiren Cocu'nun iki oyuncuya onay verdiği ve ardından transferlerin gerçekleştiği bildirildi. Sportif Direktör Damien Comolli'nin de Fabian'ın menajeriyle yakın dostluğunun bulunduğu, 'ın talip olduğu oyuncunun Comolli farkıyla F.Bahçe'yi tercih ettiği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni 10 numara Meksika'dan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN