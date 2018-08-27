CANLI | Medipol Başakşehir – Akhisarspor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Akhisarspor'u ağırlıyor. 19.15'te başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcıları ise Serkan Olguncan ve Kerem Ersoy.?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - AKHİSARSPOR

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Uğur Uçar, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Kerim Frei, Napoleoni

AKHİSARSPOR: Fatih, Aykut, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Serginho, Sissokko, Bilal, Larsson, Güray, Manu

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK

Ev sahibi ekipte geçtiğimiz sezondan kalan 10 maçlık cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Gael Clichy ve Alparslan Erdem, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecekler.

Akhisarspor'da ise geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında Matic Fink'e tükürdüğü gerekçesiyle 4 maç ceza alan Ukraynalı oyuncu Yevgen Seleznyov, Medipol Başakşehir karşısında sahadaki yerini alamayacak.