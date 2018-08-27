Çöpe atılan Denizlispor kupaları 'icra mağduru' çıktı

Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, çöpe atıldıktan sonra tesadüf eseri ortaya çıkarılan kupa skandalı ile ilgili konuştu. Olayın Denizlispor ve ülke futbolu adına büyük bir ayıp olduğunun altını çizen Atilla, kupaların manevi değerlerinin kendileri için hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini kaydetti.

Üzücü bir olayla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Atilla, "Kupaların gerçekten Denizlispor kupaları olduğunu teyit etmiş durumdayız. Keşke bu hiç yaşanmasaydı ama Denizlispor adına, ülke futbolu adına gerçekten çok büyük bir ayıp öyle nitelendiriyoruz. Kupaların 70 ve 82 yılları arasında elde edilen kupalarımız olduğunu teyit ettik. Şu anda ilgili arkadaşlara da ulaştık, kupaları bugün tesislerimizde teslim alacağız. Gerekli bakımlarını yapacağız, gerekli temizlik işlemlerini yapacağız, layık olduğu yere de koyacağız. Ben 2012'de de ilk yönetime seçildiğimde Süleyman Okay'ın yönetimiydi, kupalarla ilgili güzel bir alan yaptırdık, bütün kupalarımız maalesef bakımsız bir yerdeydi bunu itiraf etmekten de çekinmiyorum. Aldık, gerekli titizliği gösterdik ve çok güzel bir yerde şu anda sergiliyoruz. Bunları da aynen alıp yine oraya koyacağız, başka kupalarımızda eksik olup olmadığını bakacağız. Bizim için bunların manevi değeri çok yüksek, hiçbir değerle bu ölçülemez" diye konuştu.





"BU KUPALAR EN AZINDAN BİZE TESLİM EDİLEBİLİRDİ"

Kupaların geçmişte yaşanan icra olaylarından dolayı kulüp binası dışına çıkarıldığını aktaran Atilla, olayın sorumluları hakkında da gerekli işlemlerini başlatacaklarını ifade etti. Atilla açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Biz eski vefasızlar gibi, bu cümlem biraz ağır olabilir ama biz o vefasızlığı göstermeyeceğiz. Denizlispor'un alın terinin ürünü olan bu kupaları layık olduğu yere koyacağız. Yine ülke futbolundan da, ülke sporundan da, kamuoyundan da özür dileyeceğiz. 10 tane kupa arkadaşların elinde. Denizlispor'un tarihinden bu yana ne kadar müsabakaya katılmışsak ne kadar kupa elde etmişsek, elimizde eksik varsa onun çalışmasını da bir ekip oluşturduk şu anda yapılıyor. Ne olursa olsun bunu yapanlar farklı bahanelerle bize gelmeye başladılar, 'icra gelmişti biz onun için götürdük' diye. Allah razı olsun öyle bir mantıkla götürdüyseniz. Peki şimdi neden gün yüzüne çıkıyor ve şimdi neden farklı yerlerde çıkıyor? Özellikle Mustafa Üstek yönetiminden bu yana Denizlispor'un adı icrayla kolay kolay alınmıyor, anılsa da gereken yapılıyor. Bu kupalar en azından bize teslim edilebilirdi. Biz de gereken özeni gösterdikten sonra yerine koyabilirdik. Ne olursa olsun biz bu olayın üzerine gideceğiz sorumluları ile ilgili eğer kongre delegeliği gibi bir üyeliği varsa bizde disiplin kurulu işlemlerini başlatacağız. Bunları da kamuoyuyla paylaşıp dediğim gibi o kupaları yerine koyacağız.."



"2 TANE HATA VAR MAALESEF"

Kupaların teslim alınmasının ardından konuyu yargıya da taşıyacaklarının altını çizen Atilla, "Bulan arkadaşa da biraz sistemim var. O kupaların üzerinde Denizlispor'un yılı veya adı var ise niçin öyle bir muamele yapıldı. Keşke bize ulaşsaydı farklı bir şekilde bir muamele görseydi. O kupaları biz onun zaten layık olduğu yere koyardık. 2 tane hata var maalesef, birincisi o kupalarını kimler tarafından götürüldüğü ve geriye getirilmemesi, ikincisi de bulunduktan sonra farklı amaçlarla kullanılması. Bu bizi ve camiamızı derinden üzmüştür gereken işlemi yapacağız. Hukuki işlem başlatacağız, olay iyice anlaşılsın Pazartesi günü biz kupalarımızı teslim alalım, bakımlarını yaptıralım" dedi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz hafta sonu olayı ortaya çıkaran Denizli 1. Amatör Ligi ekiplerinden Akkonakspor'un yönetim kurulu üyesi Hakan Karaca oldu. Bayram ziyareti için akrabası olan Hüseyin Yılmaz'ın evine gitti. Ziyarette yayla evinin duvarında çeşitli kupalar olduğunu gören Karaca, içerisinde fesleğen olan kupaları incelediğinde büyük bir şok yaşadı. Karaca kupaların 10'a yakınının Denizlispor'a ait olduğunu gördü. Yılmaz'ın kupaları yaklaşık 2 hafta önce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletme çalışanının attığı çöpten aldığı öğrenildi.