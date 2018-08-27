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'den Moussa Sissoko açıklaması

, ekibi 'ün Fransız oyuncusu Moussa Sissoko'nun satın alma opsiyonlu kiralandığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 00:33 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 00:38
Fenerbahçe'den Moussa Sissoko açıklaması

, ekibi 'ün Fransız oyuncusu Moussa Sissoko'nun satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralandığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunda, Moussa Sissoko'yu transfer etme girişiminde bulunduğumuz ve sonrasında transferden vazgeçtiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün, Moussa Sissoko'yu transfer etmek için, ne kulübüyle, ne menajeriyle ne de oyuncunun kendisiyle hiçbir teması, hiçbir zaman olmamıştır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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Fenerbahçe'den Moussa Sissoko açıklaması
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