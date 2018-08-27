Fenerbahçe'den Moussa Sissoko açıklaması

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'ün Fransız oyuncusu Moussa Sissoko'nun satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralandığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunda, Moussa Sissoko'yu transfer etme girişiminde bulunduğumuz ve sonrasında transferden vazgeçtiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Kulübümüzün, Moussa Sissoko'yu transfer etmek için, ne kulübüyle, ne menajeriyle ne de oyuncunun kendisiyle hiçbir teması, hiçbir zaman olmamıştır.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"