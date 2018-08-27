Galatasaray galibiyet serisini 9 maça çıkardı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u farklı mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde oynadığı karşılaşmayı Fernando Reges, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Emre Akbaba (2) ve Henry Onyekuru'nun attığı gollerle 6-0 kazandı. Akdeniz temsilcisi karşısında aldığı galibiyetle ligde bu sezonki 3'üncü maçını da kazanan Galatasaray, puanını 9 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi.? Aytemiz Alanyaspor ise Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü mağlubiyetlerinin ardından Galatasaray'a da yenildi ve henüz puanla tanışamadı.

10 DAKİKADA 3 GOL ATTI

Galatasaray, maçta etkili başladığı ikinci yarının ilk 10 dakikasında 3 gol kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitiren sarı-kırmızılı takım, 49. dakikada Sinan Gümüş, 53. dakikada Eren Derdiyok ve 56. dakikada Emre Akbaba'nın attığı gollerle skoru 4-0 yaptı.

EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 21 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında elde ettiği galibiyetle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı. Türk Telekom Stadı'nda ligdeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 21 müsabakada rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 21 maçın 20'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

GALİBİYET SERİSİNİ 9'A TAŞIDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 9 maçtan da galip geldi. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon 28. haftada Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından oynadığı 6 müsabakayı kazandı. Galatasaray, bu sezon ise MKE Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçları üstün bitirerek galibiyet serisini 9'a çıkardı.

AYTEMİZ ALANYASPOR'A PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı 5. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonundan bu yana ligde mücadele eden Akdeniz ekibiyle yaptığı maçlarda puan kaybı yaşamadı. Rakibi ile 2016-2017 sezonunda oynadığı maçları 5-1 ve 3-2 kazanan Galatasaray, geçen sezonki müsabakaları da 2-0 ve 3-2 önde bitirdi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon da Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ilk maçı 6-0 kazandı. Akdeniz temsilcisi ile oynadığı maçlarda toplam 19 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.

EMRE AKBABA GOLLERDE SEVİNMEDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba, eski takımı Aytemiz Alanyaspor'a attığı gollerde sevinç yaşamadı. Karşılaşmanın 56 ve 84. dakikalarında iki kez ağları havalandıran Emre Akbaba, gollerde herhangi bir sevinç gösterisi yapmadı. Bu arada Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımla ilk 11'de çıktığı ilk maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

VAR'LA PENALTI İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 67. dakikasında Galatasaray lehine verilen penaltı kararı, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Sinan Gümüş'ün Aytemiz Alanyaspor ceza sahasında Villafanez ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldığı pozisyonda hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

Galatasaray'dan Belhanda'nın penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçtiği sırada VAR tarafından uyarılan hakem Halil Umut Meler, saha kenarındaki ekrandan pozisyonu tekrar izledi. Görüntüleri izledikten sonra penaltı kararını değiştiren Meler, oyunu hava atışıyla yeniden başladı.

MUĞDAT'IN İLK RESMİ MAÇI

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna dahil ettiği Muğdat Çelik, Aytemiz Alanyaspor maçında sonradan oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı takımla ilk resmi maçına çıktı.? Muğdat Çelik, müsabakanın 73. dakikasında Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil oldu. Bu arada Galatasaray'ın genç oyuncularından Yunus Akgün, 83. dakikada Henry Onyekuru'nun yerine oyuna girerek Süper Lig'de ilk kez forma giydi.