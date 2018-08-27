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, ini bitirdi!

’in istediği alternatif sol bek Akhisarsporlu oldu. Ege ekibi, 'ın 500 bin Euroluk önerisini kabul etti. Futbolcuya da Muğdat’ta olduğu gibi yıllık 2 milyon TL garanti para verileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 11:55
Galatasaray, Ömer Bayram transferini bitirdi!

de forveti beklerken, sol beki halletti. Cim-Bom, Akhisarspor'un 27 yaşındaki milli futbolcusu 'ı renklerine bağladı.

BONSERVİSİ 500 BİN EURO

Milliyet'in haberine göre 'in ısrarla istediği defansın sol kanadına düşünülen Ömer için sıkı bir pazarlığa girişen sarı-kırmızılılar, Akhisar Yönetimi'ni 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında ikna etti.

MAAŞINI TÜRK LİRASI İLE ALACAK

Galatasaray Yönetimi futbolcuyla da anlaşma sağladı. Ömer Bayram'ın Türk Lirası ile ödeme almayı kabul ettiği belirtildi. Yeşil-siyahlı futbolcuya Muğdat tarifesini uygulayacak olan Cim-Bom'un yıllık 2 milyon lira garanti ücret ödeyeceği ifade edildi.

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Galatasaray, Ömer Bayram transferini bitirdi!
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