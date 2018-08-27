Galatasaray, Ömer Bayram transferini bitirdi!

Galatasaray transferde forveti beklerken, sol beki halletti. Cim-Bom, Akhisarspor'un 27 yaşındaki milli futbolcusu Ömer Bayram'ı renklerine bağladı.

BONSERVİSİ 500 BİN EURO

Milliyet'in haberine göre Fatih Terim'in ısrarla istediği defansın sol kanadına düşünülen Ömer için sıkı bir pazarlığa girişen sarı-kırmızılılar, Akhisar Yönetimi'ni 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında ikna etti.

MAAŞINI TÜRK LİRASI İLE ALACAK



Galatasaray Yönetimi futbolcuyla da anlaşma sağladı. Ömer Bayram'ın Türk Lirası ile ödeme almayı kabul ettiği belirtildi. Yeşil-siyahlı futbolcuya Muğdat tarifesini uygulayacak olan Cim-Bom'un yıllık 2 milyon lira garanti ücret ödeyeceği ifade edildi.