Gençler farka koştu

Gençlerbirliği, Spor Toto Birinci Lig üçüncü hafta müsabakasında konuk ettiği Eskişehirspor'u farklı mağlup etti: 5-0. Mücadelede gol perdesini 21'inci dakikada tecrübeli forvet Mert Nobre açtı: 1-0. 47'nci dakikada kırmızı kart gören Cemali Sertel, Es-Es'i 10 kişi bıraktı. Gençlerbirliği'nin Fransız yıldızı Stephane Sessegnon, 60 ve 66'ncı dakikalarda sahne alarak, skoru 3-0'a taşıdı. 75'inci dakikada Bekir Yılmaz ve 79'uncu dakikada Nadir Çiftçi'nin attığı goller tabelayı belirledi: 5-0. Gençlerbirliği, üçte üç yaparak, dokuz puana ulaştı. Eskişehir'in puan hasreti ise sürdü.



Balıkesir Baltok: 0 Osmanlıspor: 3

Osmanlıspor, sezonun ilk üç puanını Balıkesir deplasmanında aldı. Adrien Regattin'in 33 ve 48'inci dakikalarda penaltıdan attığı iki golle skor üstünlüğünü yakalayan Başkent temsilcisi, 66'da Furkan'la galibiyeti perçinledi.



Adanaspor: 0 Afjet Afyon: 2

AFJET Afyonspor, Adana deplasmanında iki golle üç puanı aldı. Oltan Karakullukçu, 20 ve 50'nci dakikalarda iki kez sahne alarak, galibiyeti getirdi. Adanaspor, Berkan'ın ikinci devre başında kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kaldı.

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