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, forvet transferi için Jerome'un peşinde

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek çıkışa geçen , santrfor transferinde rotayı İngiltere'ye çevirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 14:25
Göztepe, forvet transferi için Jerome'un peşinde

Beşiktaşlı Vagner Love'u ısrarla isteyen ancak bir türlü hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma zemini bulamayan sarı-kırmızılıların 'la görüşmelere başladığı bildirildi.

Son olarak Championship ekiplerinden ekiplerinden forması giyen 31 yaşındaki futbolcuya teklifini ileten 'nin olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın da İngiliz futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ve transferin 2 gün içinde şekilleneceği vurgulandı.

Göztepe'nin ayrıca Boluspor forması giyen sol bek Umut Meraş'ı da resmen istediği ortaya çıktı. Umut için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.

CAMERON JEROME KİMDİR?

Futbola Cardiff City'te başlayan Jerome, Birmingham, Stoke City, Crystal Palace, Derby County ve Norwich'te top koşturdu. Kariyerinde hiç İngiltere dışına çıkmayan deneyimli golcü, geçen sezon Championship'te çıktığı 35 maçta 7 gol attı. Premier Lig'de de yıllarca boy gösteren Cameron Jerome, 374 müsabakada 86 gol atmayı başardı. ?Jerome İngiltere U21 Milli Takımı'nda ise 8 defa görev alırken gol sevinci yaşayamadı.

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Göztepe, forvet transferi için Jerome'un peşinde
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