Karius: kupalar kazanmak için Beşiktaş'tayım

Beşıktaş'ın satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladığı Loris Karius, siyah-beyazlı taraftarlara övgüler yağdırdı. Alman kaleci, "Beşiktaş ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Beni havalimanında karşılamanız olağanüstüydü. Beşiktaş ile mümkün olduğu kadar çok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım. Her zaman her yerde en büyük Kartal" ifadelerini kullandı. Liverpool Menajeri Jürgen Klopp ise "Beşiktaş, büyük bir kulüp ve şu anda gerçekten iyi bir kaleciye sahip. Karius adına mutluyum, o da çok mutlu" diye konuştu.

ASLAN DÖVMELİ KARTAL

Sağlık kontrolünden geçen Loris Karius'un bacağındaki aslan dövmesi dikkat çekti. Siyah-beyazlı takımda 1 numaralı formayı giyecek olan Alman kaleci, sosyal medya hesabından iki yıllık sözleşmeye imza attığı görüntüleri paylaştı. Karius için bugün Vodafone Park'ta tören düzenlenecek.