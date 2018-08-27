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Karius: kupalar kazanmak için 'tayım

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Karius: kupalar kazanmak için Beşiktaş'tayım

Beşıktaş'ın satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladığı , siyah-beyazlı taraftarlara övgüler yağdırdı. Alman kaleci, " ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Beni havalimanında karşılamanız olağanüstüydü. Beşiktaş ile mümkün olduğu kadar çok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım. Her zaman her yerde en büyük " ifadelerini kullandı. Liverpool Menajeri Jürgen Klopp ise "Beşiktaş, büyük bir kulüp ve şu anda gerçekten iyi bir kaleciye sahip. Karius adına mutluyum, o da çok mutlu" diye konuştu.

ASLAN DÖVMELİ KARTAL
Sağlık kontrolünden geçen Loris Karius'un bacağındaki aslan dövmesi dikkat çekti. Siyah-beyazlı takımda 1 numaralı formayı giyecek olan Alman kaleci, sosyal medya hesabından iki yıllık sözleşmeye imza attığı görüntüleri paylaştı. Karius için bugün Vodafone Park'ta tören düzenlenecek.

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Karius: kupalar kazanmak için Beşiktaş'tayım
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