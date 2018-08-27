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Kıran kırana Ljajic pazarlığı

Siyah-beyazlıların, Belgrad’da ’la ’ı değil, F.Bahçe’nin de ilgilendiği ’i görüştüğü ortaya çıktı. Oyuncuyla 3 milyon Euro karşılığında anlaşan Başkan Orman ve ekibi, kulübü Torino’ya ise kiralama teklifi yaptı. Ancak İtalyan ekibi, 7 milyon Euro bonservis bedeli istedi

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018

'ın Partizan'la deplasmanda oynadığı maç öncesi yöneticilerin 'ın menajeri 'la yemekte buluşması, F.Bahçeli futbolcunun siyah-beyazlı takıma geleceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Türkcan'ın aynı zamanda Torino forması giyen 'in de menajerliğini yaptığı ve pazarlıkların bu oyuncu için olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu 3 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a 'Evet' derken kulübünün kiralama formülüne sıcak bakmadığı, 7 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Tarafların bugün yeniden bir araya gelerek, anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Öte yandan Sırp basını, Beşiktaş'ın Ljajic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını ileri sürdü.

Seria A'da Ljajic
SEZON 9
MAÇ 223
GOL 48
ASIST 44

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Kıran kırana Ljajic pazarlığı
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