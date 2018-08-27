Kıran kırana Ljajic pazarlığı

Beşiktaş'ın Partizan'la deplasmanda oynadığı maç öncesi yöneticilerin Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan'la yemekte buluşması, F.Bahçeli futbolcunun siyah-beyazlı takıma geleceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Türkcan'ın aynı zamanda Torino forması giyen Adem Ljajic'in de menajerliğini yaptığı ve pazarlıkların bu oyuncu için olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu 3 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a 'Evet' derken kulübünün kiralama formülüne sıcak bakmadığı, 7 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Tarafların bugün yeniden bir araya gelerek, anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Öte yandan Sırp basını, Beşiktaş'ın Ljajic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını ileri sürdü.



Seria A'da Ljajic

SEZON 9

MAÇ 223

GOL 48

ASIST 44

BUGÜN NELER OLDU