Mecburen Derdiyok!

Galatasaray
ligde bugün Aytemiz Alanyaspor
'u ağırlıyor. Türk Telekom
Stadı'ndaki mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın tek forveti Eren Derdiyok
. Gomis
'in Suudi Arabistan
ekibi Al Hilal'e satılmasından sonra kadroda forvet olarak yalnız kalan Eren, ligdeki iki maçta 1 gol atmış, Süper Kupa
'da da takımının tek sayısını kaydetmişti. Teknik direktör Terim, fizik gücü ile dikkat çeken futbolcusunu, arkasındaki üçlünün önünde bir koçbaşı olarak kullanmak istiyor. Emre Akbaba-Belhanda- Onyekuru'nun önünde oynayacak olan Eren, savunmayı yıpratırken bu oyunculara da boş alan yaratmaya çalışacak.