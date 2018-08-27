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Mecburen Derdiyok!

’in satışından sonra forvet hattında tek kalan bugün maçında takımın gol silahı olacak, Emre-Belhanda-Onyekuru’nun önünde oynayacak

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Mecburen Derdiyok!
ligde bugün Aytemiz 'u ağırlıyor. Stadı'ndaki mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın tek forveti . 'in ekibi Al Hilal'e satılmasından sonra kadroda forvet olarak yalnız kalan Eren, ligdeki iki maçta 1 gol atmış, 'da da takımının tek sayısını kaydetmişti. Teknik direktör Terim, fizik gücü ile dikkat çeken futbolcusunu, arkasındaki üçlünün önünde bir koçbaşı olarak kullanmak istiyor. Emre Akbaba-Belhanda- Onyekuru'nun önünde oynayacak olan Eren, savunmayı yıpratırken bu oyunculara da boş alan yaratmaya çalışacak.
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Mecburen Derdiyok!
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