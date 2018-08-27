Rahatsız mısın niye kesiyorsun oyunu!

Vodafone Park'ta kaybettikleAntalyalyaspor maçını, "2-0 öne geçmemiz gerekirken, kalemizde 3 gol görmek mucizeydi. Futbol böyle bir şey, bazen mucizeler oluyor. Rakip hak ettiğinden fazlasını aldı" sözleriyle değerlendiren Şenol Güneş, hakem Halis Özkahya'ya da ağır eleştirilerde bulundu. Futbol oynamak için tempoyu yükseltmek gerektiğini belirten tecrübeli teknik direktör, "Ancak 10 defa oyun duruyor, hakem birşeyler yazıyor. Rakibin dinlenmesi için mi geliyorsun buraya? Geçen sene de yine Antalya maçımızı böyle yönetmişti. Rahatsız mısın o zaman, niye kesiyorsun oyunu! Kaç defa yattılar görüyor musun? Böyle futbol olur mu?" ifadelerini kullandı. Güneş, oyuncu değişiklikleri ilgili soruya ise, "Vida'yı neden aldım diye eleştiren arkadaşlar var. Sakattı o yüzden aldım. Öğrensinler o zaman" cevabını verdi.

KORKMAZ: İMKANSIZ GİBİ BİR ŞEY

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularının karekterlerini sahaya yansıtmasıyla kazandıklarını söyledi. Korkmaz, "Beşiktaş'ı sahasında yenmek imkansız gibi bir şey. Müthiş taraftarları ve oyuncuları var. Ama savaşınca elinden gelenin en iyisini verince oluyor. O kadar zorluklar yaşıyoruz ki... Taraftarımızdan bu takımı yalnız bırakmamalarını istiyoruz" dedi