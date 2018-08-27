Safet Susic: Ömer Bayram'a ihtiyacımız var

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Medipol Başakşehir karşısında kötü başladıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir evinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Başakşehir'i aldıkları galibiyet için tebrik ederek, "Maça çok kötü başladık. Herkes golü yemeyi bekledi sanırım. Golden sonra reaksiyon gösterdik ve bir gol attık. Gole kadar çok iyiydi durum. İkinci golü yedikten sonra bu sahada maçı kaybediyorsunuz. Bir ve ikinci golde çok büyük hatalar yaptık. Başakşehir'e karşı böle hatalar yapınca işiniz çok zorlaşıyor" diye konuştu.

"5-6 OYUNCU KAYBETTİK"

Sadece Seleznov'u değil, 5-6 oyuncuyu kaybettiklerini söyleyen Susic, "Vrajvec, Lopez, Danilo bu akşam Ömer de büyük ihtimalle sakat, o da olmayabilir diğer maçlarda aramızda. Kariyerimde hiç bu kadar sakatlıkların olduğu bir zaman görmemiştim" dedi.

"ÖMER'E İHTİYACIMIZ VAR"

Ömer'in gitmesini istemediklerini belirten Susic, "Ben gitmesini tabii ki istemem bizim Ömer'e ihtiyacımız var. Buna karar verecek kişi ben değilim. Galatasaray'ın gerçekten ihtiyacı var mı bilmem ama bizim gerçekten ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.