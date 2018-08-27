Son hafta transferleri fayda getirmiyor

Futbolda "Dört büyükler" diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ile Trabzonspor'un, 31 Ağustos'ta bitecek 1. transfer ve tescil döneminde kadrolarını güçlendirme çabaları, önceki sezonların son 10 gününde kadrolarına kattıkları yabancı futbolculardan fayda alamamalarını akıllara getirdi.

Yaklaşık 3 ay süren transfer periyodunun son 10 gününde takviye çalışmalarına giren dört büyükler, geride kalan 3 sezondaki 6 transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala aldıkları futbolcuların birçoğundan fayda sağlayamadı.

Söz konusu dönemde Beşiktaş 9, Galatasaray ve Trabzonspor yedişer, Fenerbahçe ise 5 yabancı oyuncu takviyesi gerçekleştirdi.

Dört büyüklerin söz konusu dönemde yaptığı toplam 28 transferin 24'üyle ise takımlar yollarını ayırması dikkati çekti.

GALATASARAY'A SON GÜN TRANSFERLERİ YARAMIYOR

Galatasaray'da son 6 transfer döneminde yapışan, son gün takviyelerinin birçoğu hüsranla sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunun yaz döneminin son günlerinde Jason Denayer'i kiraladı, lisansını çıkartamadığı için faydalanamadığı Kevin Grosskreutz'u da bonservisiyle aldı.

Galatasaray, 2016-2017'nin yaz transfer döneminin bitimine az bir süre kala ise Kolbeinn Sigthorsson ile Nigel de Jong'u kadrosuna dahil etti. Bu iki oyuncudan da sarı-kırmızılılar fayda sağlayamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun yaz döneminde ise yine son dakika transferlerine yöneldi. Denayer'i tekrar kiralayan Galatasaray, Iasmin Latovlevici ve Cedric Carrasso'yu da kadrosuna dahil etti. Ara transfer döneminin son gününde ise Galatasaray, Japon oyuncu Yuto Nagatomo'yu kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 3 sezonda yaptığı son 10 gün transferlerinden sadece Denayer ve Nagatomo'dan istediği verimi alabildi. Sigthorsson, Latovlevici, Carrasso, De Jong, Grosskreutz ise sarı-kırmızılı taraftarların hatırlamak istemediği takviyeler oldu.

FENERBAHÇE HEPSİYLE YOLLARINI AYIRDI

Fenerbahçe, geride kalan 3 sezonda son 10 günde yaptığı transferlerin hepsiyle yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertliler, yaz dönemlerinin son 10 gününü kiralık oyuncular alarak hareketli geçirdi. Fenerbahçe, 2015-2016'da Lazar Markovic, 2016-2017'de Jeremain Lens ve Moussa Sow, 2017-2018'de ise Luis Neto ile Vincent Janssen'i kiraladı.

Fenerbahçe, bu 5 ismin hiçbiriyle bir sonraki sezon yola devam etmezken, taraftarı performanslarıyla sadece Lens ile Sow mutlu etti.

TRABZONSPOR FAYDA ALAMIYOR

Trabzonspor da söz konusu dönemde kadrosuna 7 isim kattı ve bu oyuncular bordo-mavili taraftarları mutlu etmedi.

Bordo-mavililer, 2015-2016'nın transfer dönemlerinde Marko Marin, Douglas Teixeira, Jose Bosingwa, Serge Akakpo'yu aldı. Bir sonraki sezon ara transfer döneminde Hugo Rodallega'yı alan Karadeniz ekibi, geçen sezon da transferin bitimine az bir süre kala Jose Sosa ve Tomas Hubocan'ı kadrosuna kattı.

Bu oyuncuların 5'i bu sezon Trabzonspor kadrosunda yer almazken, sadece Sosa ve Rodallega, bordo-mavili ekipte forma giymeye devam ediyor. Bu iki isim de performanslarıyla sık sık eleştirilere maruz kalıyor.

EN FAZLA BEŞİKTAŞ HARCADI

Transfer dönemlerinin sonunda yaptığı takviyelerde Beşiktaş kasasından 17 milyon avroya yakın para çıkarttı.

Geride kalan 6 transfer döneminin son 10 gününde siyah-beyazlılar, 9 isme imza attırdı.

Beşiktaş, 2015-2016'nın transfer dönemlerinde Denys Boyko, Aras Özbiliz, Alexis Delgado, Marcelo Guedes'i aldı.

Bir sonraki sezonun transfer dönemlerinin son günlerinde ise Beşiktaş, İsviçre Milli Takımı'nda oynadığı için yabancı futbolcu statüsündeki Gökhan İnler'in yanı sıra Anderson Talisca, Vincent Aboubakar ve Demba Ba'yla kadrosunu güçlendirdi.

Beşiktaş geçen sezon ise ara transfer döneminin son günlerinde Vagner Love'u kadrosuna dahil etti.

Bu 9 transferden Beşiktaş, futbolcuların kulüplerine kiralık veya bonservis ücreti olarak yaklaşık 17 milyon avro ödedi.

Kadrosunda bu 9 isimden sadece Love'ı bulunduran siyah-beyazlılarda, taraftarı mutlu eden son dakika transferleri sadece Marcelo, Talisca ve Aboubakar oldu.

28 TRANSFERDEN 4'Ü KALDI

Dört büyüklerin, söz konusu dönemde yaptığı 28 transferden sadece 4'üyle yollarını ayırmaması dikkati çekti.

Fenerbahçe son düzlükte yaptığı transferlerin tamamıyla yola devam etmezken, Galatasaray'da Nagatomo, Beşiktaş'ta ise Love kadroda kaldı. Bu dönemin transferlerinden Trabzonspor'un kadrosunda ise Sosa ve Rodallega forma giymeye devam ediyor.

YAKLAŞIK 30 MİLYON AVRO

Dört büyükler, son 3 sezonun 6 transfer döneminin bitimine 10 gün kala kasasından yaklaşık 30 milyon avro çıkardı.

En fazla parayı yaklaşık 17 milyon avroyla Beşiktaş harcarken, Trabzonspor 5, Galatasaray ve Fenerbahçe ise dörder milyon avroya yakın bir parayı futbolcuların kulüplerine ödedi.

KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dört büyük takım, bu transfer döneminin de son günlerinde kadrolarına takviye yapmaya çalışıyor.

Transferin bitimine az bir süre kalan Fenerbahçe, Michael Frey ve Diego Reyes'i alırken, Marco Fabian'ı da kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdi. Galatasaray eski oyuncusu Badou Ndiaye'yi, Beşiktaş ise Alman kaleci Loris Karius'u son günlerde kiralayarak kadrosuna dahil etti.