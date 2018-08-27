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'de puan durumu

'de 3. hafta, Galatasaray - Akhisarspor karşılaşmasıyla sona erdi. Kapanış mücadelesinin ardından puan durumu şöyle oldu...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 00:06 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 00:07
Spor Toto Süper Lig'de puan durumu

'de üçüncü hafta yapılan iki maçla sona erdi.

Süper Lig'de üçüncü haftanın son gününde Medipol Başakşehir ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-1 kazandı.

Haftanın kapanış maçında ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

İki maçla tamamlanan haftanın ardından 9 puanı bulunan iki takımdan Galatasaray, averajla liderliğe yükseldi. Kasımpaşa ise 2. sırada yer aldı. Üçüncü hafta sonunda Aytemiz Alanyaspor, puan alamayan tek takım oldu.

HAFTANIN SONUÇLARI

Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 2-2
Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0
Göztepe-Fenerbahçe: 1-0
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 0-3
Atiker Konyaspor-Bursaspor: 1-1
Beşiktaş-Antalyaspor: 2-3
Medipol Başakşehir-Akhisarspor: 3-1
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 6-0

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Süper Lig
TakımlarOGBMAYAVP
1.GALATASARAY330010199
2.KASIMPAŞA33008359
3.EVKUR YENİ MALATYASPOR32104137
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR32016336
5.BEŞİKTAŞ32017526
6.KAYSERİSPOR31202025
7.ATİKER KONYASPOR31207615
8.MKE ANKARAGÜCÜ31115504
9.TRABZONSPOR31115504
10.ANTALYASPOR311167-14
11.FENERBAHÇE310223-13
12.GÖZTEPE310224-23
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR310226-43
14.ÇAYKUR RİZESPOR302134-12
15.BURSASPOR302123-12
16.AKHİSARSPOR301236-31
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR301236-31
18.AYTEMİZ ALANYASPOR300309-90

4. HAFTANIN PROGRAMI

31 Ağustos Cuma:

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya)

1 Eylül Cumartesi:

19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar)
19.15 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 Eylül Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
21.45 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)

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Spor Toto Süper Lig'de puan durumu
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