Fatih Terim: 4 günde çok şey değişir

Teknik Direktör Fatih Terim, herkese keyif verdiklerini söylerken, transferlerle ilgili de açıklamalar yaptı. Terim şunları söyledi: "Oyun başlangıcında iyi değildik. Değişik mevkilerde düşündüğümüz oyuncular başarılı oldu, Belhanda gibi... Buraları en az kayıpsız atlatmak çok önemli. Transfer için dört günümüz var. Çok şey değişebilir...

STOPERDEN VAZGEÇEBİLİRİM!



Modeste olmadı... Hukuki bir süreçte ağır bir yaptırım olabilir düşüncesi bizi şimdilik bu transferden vazgeçirdi. Bir veya iki transfer yapabiliriz. Stoperde santrafor kadar ısrarcı olmayabilirim. Donk'u oraya kaydırabilirim. Eren'in yanına veya 3'ü birden değişik tiplerle beraber uğraşıyoruz. Bir yandan da kazasız belasız gitmeye çalışıyoruz."

PENALTI VAR İLE İPTAL OLDU

Galatasaray'ın 67. dakikada Sinan'ın yerde kalmasıyla kazandığı penaltıya VAR hakeminden itiraz geldi. Maçın orta hakemi Halil Umut Meler pozisyonu saha kenarındaki izledikten sonra verdiği penaltı kararını iptal etti.

EN GENÇ ASİSTAN!

83'te giren Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla ligdeki ilk maçında sahaya girdikten 57 saniye sonra asist yaptı. Yunus, 2014/15 sezonundan bu yana ligde bir maçta asist yapan en genç oyuncu oldu (18 yıl).