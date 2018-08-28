Fikret Orman: Motivasyonum çöktüğünde Beşiktaş çöker

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports'a Şansal Büyüka'ya çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte satır başlarAntalyaLYASPOR maçı, skor bizim açımızdan iyi olmasa da zevkli bir maçtı. Beşiktaş'ın futbol iştahını beğendim. İçselleştirecek konularımız da var. Bunu kamuoyunun önünde tartışmam ama oyuncular da kendilerine çeki düzen vermeli. BU yönetim kulüp tarihinin en fazla yatırımını yaptı. Ama zamanla motivasyon düşüyor. En önemli şey budur. Benim motivasyonum çöktüğü zaman Beşiktaş çöker.

BEN DE YORULMADIM DEĞİL!

Yöneticilerimiz yoruldu, ben de yorulmadım değil. Sosyal medyada insanlar hakkında dedikodular yapılıyor. Beşiktaş'ı yıkmak için bizi yıkmaya çalışıyorlar. Şu anda Beşiktaş'ın mücadele gücüne en çok ihtiyacı olduğu dönemdeyiz.

AHMET Nur Çebi ile birbirimizi çok severiz. Yeni yönetim için de ilk olarak onunla görüşeceğim. 6.5 yıl çalıştık.

EYLÜL'ÜN 16'sında seçim var. Birleşsinler, seçimde aday olsunlar. Aday olmak şov işi değildir. 100 tane imza toplayamayan adaylar girmesin.

BEŞİKTAŞ'TAKİ dönemim 2022'de bitiyor. 2022'den sonra zaten aday olmayacağımı açıkladım. Tüzük değişse de ondan sonrası için niyetim yok.

NEGREDO'NUN İŞİ BAŞKA!



ÇIKSINLAR anlatsınlar. Negredo'yu Galatasaray'a bedelsiz götürmüşler, bize 2.5 milyon Euro'ya gelmiş. Evrakı geçtim bunu söyleyecek bir Galatasaraylı bulsunlar...

KADROMUZ 29 kişi. 23 ya da 24'e inmeli. Oyuncuya git diyorsun, taliplin varsa getir diyoruz. Gitmiyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Futbolcunun ağzı değil, ayağı konuşacak. Beşiktaş surat yapma yeri değildir.

SOSYAL medyada tweet atıyorlar. 13- 15 yaşında çocuklar yorum yapıyor. cep telefonuma mesaj atıyor. Whatsapp grubu kuruyorlar. Ben sınıf arkadaşınız mıyım? Askerlik arkadaşınız mıyım?

VİDA'YI VERMEDİK ÇÜNKÜ...

ŞU andaki kadromuz içinde geçen seneye nazaran eksiğimiz forvet arkası olarak görünüyor. Oğuzhan ve Tolgay'a güveniyorum. Onlar da arada bir kendileriyle savaşıyorlar. Kendileriyle değil rakiple mücadele ederlerse iş çözülür.

VIDA ile alakalı bir teklif geldi. O da 10 milyon pound idi. Yüzde 10 da menajerlik payı istediler. O yüzden vermedik.

HOCAYA KIRILDIĞIM OLUYOR



ŞENOL Güneş'in en uzun süreli çalıştığı başkan benim. Bu, evlilik gibi bir şey. Kırıldığım da oluyor. Ama ben hislerimi değil, Beşiktaş'ı yönetiyorum.

TALISCA konusu da çok abartıldı. O da kendisini tanrı gibi görmeye başladı.

Takımda kalmasını çok istedim. Ama devre arasında Çin'e gitmeye karar vermiş.

YAYINCI kuruluş ne kadar büyür ve para kazanırsa kulüpler de para kazanır.

Desteğe hazırız. Geçen toplantıda yerli oyunculara TL verilmesini konuştuk. 14 yabancı da fazla gelmeye başladı diye görüştük.

ALI KOÇ'UN gelmesiyle birlikte pozitif şeyler başladı. Çünkü bir şeyler konuşabiliyoruz.

İlk derbimiz Fenerbahçe Stadı'nda.

Onları yenmeyi çok istiyoruz. Ali Başkan da bizi yenmeyi çok istiyor. Ama bu hakaret edeceğiz anlamına gelmiyor.