Gol bayramı

İlk yarıda Fernando ile öne geçen Aslan, ikinci yarıda Sinan, Eren, Emre (2) ve Onyekuru'nun golleriyle Alanyaspor'u nakavt etti.

MEHMET ÖZCAN - MAÇIN RÖNTGENİ

1- FENERBAHÇE ve Beşiktaş'ın yenildiği haftada Alanyaspor'a fark atan Galatasaray geçen sezon şampiyon olmasını sağlayan Türk Telekom Stadı'nda kaldığı yerden devam edeceğini gösterdi.

2- BELHANDA'YI 8 numara oynatacak kadar hücum ağırlıklı bir kadroyla maça başlayan Galatasaray ilk 45'te çok etkisizdi, hızlı başladığı ikinci yarıda ise 49-56 arası 8 dakika içinde bulduğu 3 golle farka koştu.

3- SKOR 0-0 iken sadece zaman geçirmeye konsantre olan Alanyaspor 1-0 geri düştükten sonra dağıldı. Emre Akbaba-Vagner Love ikilisini çok arayacak Akdeniz ekibi Muslera'yı sadece bir kere, o da ahı gitmiş vahi kalmış Bobo ile zorladı.

4- DONK'SUZ düzende gerçek yerine geçen Fernando Aslan'ın en iyisiydi. Sinan ikinci yarı biraz kıpırdadı, önce gol attı sonra da Eren Derdiyok'a golünden daha güzel asist yaptı.

1- BELHANDA'NIN bir seneyi geçen Galatasaray kariyerinde görmediğimiz dubleyi 11 çıktığı ilk maçta yapan Emre Akbaba, merkezden skor katkısına ihtiyacı olan takımı için ideal çözüm.

1- GALATASARAY kolay fikstürde hata yapmazken, gerçek sınavı Trabzon deplasmanında verecek. Dün atılan 6 gole rağmen forvet takviyesinin şart olduğu gerçek...

EMRE AKBABA'DAN 2 GOL 0 SEVİNÇ!

Transfer döneminin flaş ismi Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta eski takımı Alanyaspor'un filelerini nefis bir plaseyle havalandırdı. Belhanda'yı orta sahaya çeken ve forvet arkasında Emre Akbaba'ya yer veren Fatih Terim, ikinci maçında milli oyuncudan istediği verimi aldı. 56. dakikada sol kanatta topla buluşan ve sağ ayak plaseyle uzak direk dibine topu gönderen ve 84'te ikinci golünü atan yıldız futbolcu, eski takımı Alanyaspor'a attığı goller sonrasında sevinmemeyi tercih etti. Emre ilk golde de etkili korneri kullanan isimdi.

DAHA YENİ BAŞLADIM!

Emre maçtan sonra, "Eski takımıma karşı oynadım, benim için özel bir maçtı. İkinci golü bulana kadar biraz zorlandık. Daha sonra boşluk bulduk, güzel bir galibiyet aldık. Yavaş yavaş kendime geleceğim. Daha iyi olacağımı düşünüyorum. Eski takımım olduğu için, eski taraftarlarım, arkadaşlarım saygıdan dolayı sevinmedim" ifadesini kullandı.

HENÜZ HAZIR DEĞİLİM

Sinan maç sonu şunları söyledi: "Performansım zirvede değil henüz, daha da iyi olabilir. Güzel futbolla farklı bir skor aldık. 3'te 3 yaptık. Mutluyuz. Şu an her şey olumlu. Güzel mücadele ettik."