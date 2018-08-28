Göztepe'den taraftara teşekkür

Papatya, yaptığı açıklamada, taraftaların kendilerine destek olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Taraftarların kombine kartlara gösterdiği ilgiye teşekkür eden Papatya, "Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi tribünleri doldurmaya ve takımımızı desteklemeye devam ediyor. Kısa süre içerisinde kalan az sayıdaki kombine biletin de tükeneceğine inanıyorum. Bornova Stadı'nda taraftarımızın desteğiyle kapalı gişe oynamaya devam edeceğiz. Tüm taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Göztepe'nin iç saha karşılaşmaları için satışa sunulan kombine biletlerin fiyatlarının güncellendiği aktarıldı.

Maraton tribün kombine biletlerinin daha önce satıldığı, numaralı tribün biletlerinin bin 450 lira ve 30 lira hizmet bedeli, VIP tribün biletlerinin de iki bin 900 lira ve 40 lira hizmet bedeli karşılığında temin edilebileceği bildirildi.