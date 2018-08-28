Marco Fabian transferinin iptal gerekçesi belli oldu

Fenerbahçe
, önceki akşam İstanbul
'a getirdiği Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı. Sarı-lacivertli yönetim, dün sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki futbolcunun belindeki fıtık sorununun gelecekte sıkıntı doğurabileceği yönündeki rapor sonrasında, transfer
görüşmelerini durdurdu. Bu kararda Fabian'ın bel fıtığı kadar, oyuncunun İstanbul'a geleceği haberi duyulduğu andan itibaren sosyal medya
ve basında yapılan olumsuz yorumların da transferin iptalinde etkili olduğu öğrenildi. REYES'E ÖZEL PROGRAM
Porto ile yollarını ayırdığı için sezon başında kamp dönemi yaşayamayan Meksikalı defans, milli arada açığı kapatacak
Fenerbahçe'nin yeni defans oyuncusu Diego Reyes, dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. 25 yaşındaki oyuncunun cumartesi günü Kayseri
spor ile oynanacak maçta forma giymeyeceği öğrenildi. Meksikalı yıldızın, milli takım arasında özel programa tabi tutulacağı ve fiziksel olarak takımın seviyesine getirileceği bildirildi. AATİF KAYSERİ MAÇINA HAZIR
Sakatlığı geçen Aatif Chahechouhe
da takımla antrenmanlara başladı. Faslı oyuncunun bu hafta Kayserispor
maçında kadroya alınacağı ancak 11'de yer almasının zor olduğu kaydedildi. Aatif'in, Comolli'nin takımdan ayrılması konusundaki talebine olumsuz yanıt verdiği bildirildi. OZAN KADRO DIŞI!
sezon kadro dışı
bırakılan ancak Cocu'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle sezon başında affedilen Ozan Tufan
yeniden kadro dışı kaldı. Hazırlık maçlarında bekleneni veremeyen ve kendisinden kulüp bulması istenen 23 yaşındaki oyuncu gitmemekte direnince dün U21 takımına gönderildi. Bu kararı Sportif Direktör Comolli aldı. SON İDDİA PERU'DAN!
Kadrosunu bir sol bekle takviye yapmak isteyen Fenerbahçe için Peru
'dan ilginç bir iddia geldi. Libero'da yer alan haberde sarı-lacivertlilerin Brezilya
ekibi Flamengo forması giyen Miguel Trauco ile ilgilendiği belirtildi. Piyasa değeri 2 milyon Euro olan oyuncu geçen sezon 40 karşılaşmada 3 gol, 6 asistle oynamıştı.