Modeste’de hukuki fren

Gomis
'in yerine düşünülen Anthony Modeste transfer
inden Galatasaray
mecburen çekildi. Çin
ekibi TJ Quanjian ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Modeste alacakları geç ödendiği için sözleşmesini tek taraflı feshetti. Fransız forvetin menajeri Pierre Frelot da oyuncusunun serbest kaldığını ve bedavaya Galatasaray'a getirebileceğini söylemişti. UEFA
'nın sıkı takibinde olan sarı-kırmızılı kulüp riske girmedi ve Modeste'nin sözleşmesini hukukçularına inceletti. Bir günlük inceleme sonunda sarı-kırmızılı kulübe bağlı çalışan avukatlar, "Drogba ile aynı durumda değil. Transfer edersek usulsüz fesih olur ve sıkıntı yaşarız. Bu transfer olmaz'' görüşünü yönetimle paylaştı. Yıllık milliyeti 5 milyon Euro'yu bulan Modeste için bonservis ödemesi mümkün olmayan Galatasaray'ın transferden vazgeçti. Yönetici Abdurrahim Albayrak, "Modeste'den vazgeçtik. 1 ya da 2 forvet alabiliriz" diye konuştu. ZAM SÖZÜ YETMEDİ Stoke City
, Ndiaye
'yi takımda tutmak için, "Maaşını artırırız, bizimle kal" teklifini sundu. Ancak Senegalli, G.Saray'ı seçip İstanbul
'a geldi
Galatasaray günlerdir yolunu gözlediği Badou Ndiaye'ye dün kavuştu. Öğleden sonra İstanbul'a gelen Senegalli yıldız, sağlık kontrolünden geçti ve akşam Türk Telekom
Stadı'nda yerini aldı. Ndiaye transferi Stoke City yüzünden uzadı. 27 yaşındaki orta sahayı, satmak isteyen ancak beklediği rakamı bulamayan Stoke, Premier Lig
'den düştüğü için oyuncusuna yüzde 30 az maaş ödeme hakkına sahipti. 3 milyon Euro'ya imza atan Ndiaye'nin ücretinin 2.1 milyon Euro'ya düşmesi söz konusuydu. Ancak İngilizler, Ndiaye'nin aklını çelmek için, "Ücretinde indirim olmayacak. Kalırsan zam
yapacağız" dedi. Senegalli 8 numara ise, "G.Saray'a dönmek istiyorum" cevabını verdi. Ndiaye'nin kararlı tutumu sonrası Stoke City, G.Saray'ın transferden vazgeçmesi için 1 milyon Euro kiralama bedeli istedi. İngiliz ekibinden hâlâ alacaklı olan sarı-kırmızılılar, 1 milyon Euro'nun hesaptan düşülmesini kabul etti. Bu transfer için 750 bin Euro ödeyecek olan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa 250 bin Euro daha verecek.