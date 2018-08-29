Galatasaray'da bombalar patlayacak! 3 güne 3 transfer

Gomis'in yerini doldurması için düşünülen Modeste'den hukuki süreç nedeniyle vazgeçen G.Saray'ın transferin son üç günündeki stratejisi belli oldu. 4 resmi maçta 3 gol atmasına rağmen Eren Derdiyok'u alternatif santrfor olarak düşünen teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de banko oynatacağı forvet takviyesinde ısrarlı. Terim, mali şartlar uyarsa, Maicon ve Nagatomo'nun yedeği olabilecek yabancı stoper ve yerli sol bek takviyesine de sıcak bakıyor. Yedek sol bek için Ömer Bayram ile ilgilenen Galatasaray Akhisar'dan cevap bekliyor.

Torino'nun Milan'dan kadrosuna kattığı M'Baye Niang'ı Fransız Rennes ve İspanyol Leganes kulüpleri de istiyor. İki sezon önce Beşiktaş forması giyen Aboubakar da Aslan'ın listesinde ancak Porto'nun kiralık formülüne sıcak bakmadığı biliniyor.

STOPER ADAYI DA ZAPATA

A Planı Modeste olan Galatasaray'da forvet alternatifleri için Everton'da istediği süreleri alamayan Niasse'nin ismi ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ta iki sezon önce forma giyen Portolu Aboubakar için de yönetimin temasının olduğu iddia edildi. Torino'dan M'Baye Niang da kiralık formülüyle gelebilir. Denayer'in Lyon'a gitmesi üzerine stoper için İtalya'da temaslara başlayan sarı-kırmızılılar, Milan'ın Kolombiyalı savunmacısı Cristian Zapata'yı gündemine aldı.



SİNAN GÜMÜŞ NDİAYE ALTIN!

Alanyaspor'u 6-0 yenen Galatasaray ilk 11'inde tek değişiklikle Trabzon deplasmanına çıkacak. Fatih Terim derbide orta sahayı güçlü tutma adına Badou Ndiaye'yi Fernando'nun yanında oynatacak. Belhanda 8'den 10 numara pozisyonuna, Emre Akbaba sağ açığa geçecek, Sinan Gümüş ise yedek soyunacak. Fatih Terim iki haftadır rakiplerine gol izni vermeyen Maicon-Ahmet Çalık ikilisini bozmayacak ve Serdar Aziz iyileşmesine rağmen yine kulübede oturacak.

FEGHOULİ'YE 3 TAKIM TALİP

Galatasaray'da Sofiane Feghouli için Rennes, Olympiakos ve Dinamo Kiev'den tekliflerin geldiği iddia edildi. Cezayir'de yayın yapan DZ Football sitesinde yer alan haberde, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılma durumunun ortaya çıktığı belirtildi. Haberde, Feghouli'nin son ana kadar teklifleri değerlendirileceği vurgulandı.

KİRALAMA BEDELİ 750 BİN EURO

Galatasaray, Stoke City'den kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin maliyetini açıkladı. KAP'a yapılan açıklamaya göre; 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılan 27 yaşındaki Senegalli oyuncu için İngiliz kulübüne 750 bin Euro kiralama bedeli ödenecek. Sarı kırmızılı takım, Ndiaye'ye ise 2 milyon 700 bin Euro sabit maaş ödeyecek