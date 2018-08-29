Ahmet Çakar: VAR sağlıklı uygulanmıyor

AHMET ÇAKAR İLE HAKEM DOSYASI

Geride kalan haftada hakemleri ve VAR uygulamasını nasıl buldunuz? Geride bıraktığımız haftada hakemleri beğenmedim. Mete Kalkavan, Trabzonspor'un bağıra bağıra 2 puanını yedi. Son dakikalarda Kucka'nın ensesine bir darbe var, Ankaragücü'nde Moulin'in sarı kart görüp faulü Trabzonspor'un kullanması gerekirken Kalkavan faulü Ankaragücü'ne veriyor ve bu tehlikeli yerden kullanılan serbest vuruşta da Başkent ekibi beraberliği sağlıyor. Bu kararın VAR protokolü ile alakası yok. Zira VAR sistemi ceza alanı dışındaki bu tür faullere müdahale etmiyor.

UTKU KIRMIZI GÖREBİLİRDİ

Beşiktaş maçında Antalyaspor'un attığı ilk gol ofsayt değil. Yeni ofsayt konseptine göre bu tür pozisyonlar devam etmeli. Beşiktaş'taki VAR hatası, Antalya aleyhine oldu. Kaleci Utku, ceza alanı dışında çaprazdan karşı karşıya kaldığı Antalyasporlu oyuncuya açık faul yaptı. Halis Özkahya faulü vermedi. VAR devreye girse Özkahya, Utku'ya kırmızı verebilirdi. Sarı verse de tartışılır ama çok yanlış olmazdı. Top çapraza gidiyor, gol şansı azaldı diyerek Utku'ya sarıyı gösterebilirdi.

G.SARAY'IN 6. GOLÜ OFSAYT

Gelelim G.Saray maçına. G.Saray'ın attığı ilk gol, kesinlikle hatalı. VAR devreye girmeliydi. VAR 'Tekrar izle' deseydi hakem şunu görecek; Alanyalı oyuncu çizgi üzerinden topu çıkarırken yerdeki Eren'in açık bir faulü var. Hemen ondan önce de Alanyalı defans oyuncusunun eliyle topa teması var. Hakem bu durumda şunu yapacak; eğer penaltı olduğunu düşünüyorsa penaltıyı verecek, golü geçerli saymayacak. Yok, eğer bu kasti bir elle oynama değil diyorsa Eren'in yaptığı faulü değerlendirip golü iptal edecek. İkinci yarıda Halil Umut Meler'in verdiği penaltı yanlıştı. VAR devreye girdi, hakemi yanlışından döndürdü. Ama G.Saray'ın attığı 6. gol, çok açık ofsayt. VAR sistemi Türkiye'de sağlıklı uygulanmıyor. Daha lig kızışmadı bile. Ama VAR sistemini böyle uygularsak yarın futbolumuz büyük bir kaosun içine düşer, benden söylemesi.