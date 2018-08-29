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Scarione'ye talip

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 kaybederek 3 haftada yalnızca 1 puan alabilen , 'nin elden çıkarmak istediği 'ye talip oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 15:05
Akhisarspor Scarione'ye talip

Teknik Direktör Saffet Susic'in isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, Arjantinli orta saha oyuncusu için Göz-Göz'e teklifini sundu. Scarione ile yola devam etmeyi kesinlikle düşünmeyen Başkanı Mehmet Sepil'in yeşil-siyahlılara olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

Göztepe'den yıllık 1.2 milyon euro garanti ücret alan Scarione'nin 'dan buna yakın bir para talep ettiği ve tarafların pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Bir dönem Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen ardından İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına giden 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Göz-Göz'e imza attı. Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen düşüşe geçen Scarione, 17 lig maçında 2 gol ve asistle oynadı.

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Akhisarspor Scarione'ye talip
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