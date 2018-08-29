Akhisarspor Scarione'ye talip

Teknik Direktör Saffet Susic'in isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, Arjantinli orta saha oyuncusu için Göz-Göz'e teklifini sundu. Scarione ile yola devam etmeyi kesinlikle düşünmeyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yeşil-siyahlılara olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

Göztepe'den yıllık 1.2 milyon euro garanti ücret alan Scarione'nin Akhisarspor'dan buna yakın bir para talep ettiği ve tarafların pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Bir dönem Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen ardından İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına giden 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Göz-Göz'e imza attı. Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen düşüşe geçen Scarione, 17 lig maçında 2 gol ve asistle oynadı.