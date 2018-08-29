Beşiktaş - Partizan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Beşiktaş - Partizan maçı Spor Smart'tan naklen yayımlanacak.
Sırbistan'daki ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, seyircisi önünde yapacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselmeye çalışacak.
Siyah-beyazlı takım, alacağı her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0'lık beraberlikte de tur atlayacak. Müsabaka 1-1 tamamlanırsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da sonuç değişmezse, gruplara kalacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Partizan'ın turu geçebilmesi için İstanbul'dan 1-1 dışında gollü beraberlik veya galibiyetle ayrılması gerekiyor.
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası biten İspanyol oyuncu Alvaro Negredo, görev verilmesi durumunda yarınki müsabakada forma giyebilecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle son lig maçında oynayamayan kaleci Tolga Zengin ile Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ise son antrenmanda yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 210. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 209 maçta rakiplerine 80 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 276 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 32. karşılaşmasını yarın oynayacak.
Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Güneş, Partizan mücadelesiyle bu rekorunu 32 müsabakaya yükseltecek.
Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 52 gol atan Beşiktaş, kalesinde 43 gole engel olamadı.
Siyah-beyazlılar, Partizan mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 108. kez sahada yer alacak.
Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 107 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 49 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.
Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 170 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 128 gol gördü.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.
Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.
Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi.
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı.
Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı.
Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca, 1986-1987'de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 105. iç saha maçını yarın yapacak.
Avrupa kupalarında rakiplerini 104 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 54 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı.
Evindeki maçlarda rakiplerine 158 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 103 gol gördü.
Beşiktaş, Partizan ile Avrupa kupalarında 4. maçını yapacak.
Siyah-beyazlı ekip, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin grup mücadelesinde rakiplerinden biri olan Partizan'ı her iki maçta da yendi. Deplasmandaki ilk maçı Veli Kavlak, Demba Ba, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin golleriyle 4-0 kazanan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmada ise biri penaltıdan olmak üzere Demba Ba ile bulduğu 2 golle rakibini 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon play-off turunda rakibi olan Partizan ile deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldı.