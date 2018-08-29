Beşiktaş'ta Loris Karius imzayı atıyor (Canlı)

Beşiktaş'ın yeni transferi Loris Karius'un imza töreni Vodafone Park'ta gerçekleştiriliyor. Törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katılıyor.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

"ÇOK GÜZEL BİR SEZON YAŞAYACAĞIZ"

"Karius'a ailemize hoş geldin diyorum. Annesi ve babası da olacaktı. Almanya'ya dönmek durumunda kaldılar. Baş başa yaptık bu nedenle. Burada çok güzel bir sezon ve şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum."

Loris Karius'un açıklamaları ise şöyle:

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

"Transfer sürecimde taraftarın desteği olağanüstüydü. Kendinizi çok iyi hissettiriyor. Taraftarların bu kadar büyük destek vermesi, bunca insanın size böyle büyük bir destek vermesi eşsiz. İnsanlar ben gelmeden önce, "Oraya gideceksin. İnsanlar seni havaalanında karşılayacak, ilginç olacak." dediler. Ne kadar anlatırlarsa anlatsınlar, bunu yaşamak çok farklı hissettiriyor. Onca insanın büyük bir mutlulukla karşılaması çok farklı bir duygu. İlk kez böyle bir şey yaşadım. Bu kadarını beklemiyordum. Buradaki yeni deneyimim için çok iyi bir başlangıç oldu."

"TARAFTARIN THOR BENZETMESİ YAPTIĞINI DUYDUM"

"Taraftarın bana Thor benzetmesi yaptığını duydum. Yazılan şeylerin önemli bir kısmını anlayamıyorum. Almanya'da Türk kökenli birçok arkadaşım var. Onlar bana her şeyi anlattı. Her şeyden haberim var."

"DUYDUĞUM HER ŞEY OLUMLUYDU"

"Beşiktaş ile ilgili duyduğum her şey çok olumluydu. İlgiyi duyunca burada oynamış bazı oyuncularla konuştum. Onlar da bana tamamen olumlu şeyler söyledi. Buraya katılma arzum iyice güçlendi."

"FİNAL MAÇI GERİDE KALDI"

"Şampiyonlar Ligi finali benim için şanssız bir gündü ama geçmişte kaldı. Ben geleceğe odaklandım."

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