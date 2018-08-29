Eren Albayrak: "Iniesta ve Torres'e karşı oynamak keyifli olacak"

Konyaspor ile sözleşmesini fesheden Eren Albayrak, Japon Ligi takımlarından Jubilo Iwata'ya transfer oldu.

Japonya yolculuğu öncesinde açıklamalarda bulunan Eren, Jubilo Iwata ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Andres Iniesta ve Fernando Torres gibi yıldızlara karşı mücadele edeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Eren, "Dünya yıldızları ile karşılıklı oynamak bir futbolcuyu daha fazla motive eder. Iniesta ve Torres'e karşı oynamak çok keyifli olacak. Elimden geleni yapacağım, daha fazla çalışacağım. En iyi performansımı sergileyeceğim." dedi.

İlhan Mansız'dan sonra Japonya'ya transfer olan ilk Türk futbolcu Eren, son 1 aydır Japonya'ya transferiyle ilgili gelişmelerin yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Önce menajerim ile görüştüler. Başta Japonya'da futbol oynama fikri beni çok heyecanlandırdı ama temkinli davranmak için bu konuyu ailemle ve tecrübesine güvendiğim insanlarla konuştum. Çok olumlu görüşler aldım. Kariyerim açısından daha hayırlı olacağını düşündüğümüz için böyle bir karar aldık. 2,5 yıllık imza attık. Japon Ligi'nde sezonun ikinci yarısı devam ediyor. 10 maç sonra sezon bitecek. Ondan sonra 2 yılım daha var."

"ÜÇ YABANCI HAKKINDAN BİRİNİ BENDEN YANA KULLANMALARI KARARIMI ETKİLEDİ"

Jubilo Iwata yöneticilerinin kendisine olan ilgisinin karar vermesinde büyük rol oynadığının altını çizen Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli telefonla görüşüyorduk. Kulübün yöneticileri İstanbul'a geldi ve konuştuk. Projelerinden ve amaçlarından bahsettiler. Iwata çok köklü bir kulüp. Japonya'da yabancı kuralı bizden farklı. Takımların yalnızca 3 yabancı oyuncu hakları var. 3 yabancı haklarından birini benden yana kullanmaları kararımı etkiledi. Ayrıca genelde yabancı hakları hücumdan yana kullanılır. Beni izleyip çok beğendiklerini söylediler. Başkanından, sportif direktörüne ve hocasına kadar tamamen onaylı bir transfer."



"İSTANBUL'UN BÜYÜK KULÜPLERİ İLE GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU"

Eren, Galatasaray ve Bursaspor'dan transfer teklifi aldığı iddiaları hakkında ise, "Haziranın ortalarında Konyaspor ile sözleşmemi karşılıklı olarak feshettik. Anadolu kulüpleri ve İstanbul'un büyük kulüpleri ile görüşmelerimiz oldu. Hepsini oturup ailemle ve tecrübelerine güvendiğim insanlarla konuştum. En doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Japonya benim için çok farklı bir tecrübe olacak. Türkiye'den Japonya'ya giden ikinci oyuncu oluyorum. Daha önce İlhan Mansız gitmişti. İnşallah benim için hayırlı olur. Japonya'da ülkemi en iyi şekilde temsil ederim." şeklinde konuştu.

Jubilo Iwata'nın kendisi ile ilgilenmeye başladığından bu yana Japon kültürünü araştırdığını anlatan Eren Albayrak, şöyle devam etti:

"İlhan Mansız ile de konuştum. İlhan Abi, Avrupa'da yaşayan bir insanın Japonya'da çok rahat yaşayabileceğini, insanların çok saygılı ve disiplinli olduğunu söyledi. Sonuçta oraya gideceğim ve işimi yapacağım. Japonya'ya en kısa sürede alışmayı hedefliyorum, Japon kültürüne de ayak uydurmaya çalışacağım. Milli takımda olmak için de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hedeflerime ulaşmak için bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim."

Japon Ligi'nde sezonun kalan 10 maçının adaptasyon süreci için önemli olduğuna vurgu yapan Eren Albayrak, "10 haftalık süreç adaptasyonum adına çok önemli. Hiçbir zaman idmanları bırakan bir futbolcu değilim. İdmanlarımı da sürekli olarak yaptım. Transfer sürecim uzayınca özel hocalarla idmanlarımı sürdürdüm. Biraz maç eksiğim olabilir ama fiziksel anlamda yeterli olduğumu inanıyorum. Maç temposunu yakaladıktan sonra bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Onlar da kısa sürede oynamamı bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

2020 Yaz Olimpiyatları'nın Tokyo'da olmasının ülkede sporun gelişimi adına önemli bir adım olduğuna değinen Eren, şunları kaydetti:

"2020 Yaz Olimpiyatlarının Tokyo'da olması Japonya'da spora çok büyük bir yatırım olması anlamına da geliyor. Böyle bir süreçte Japonya'da olmam benim için önemli. Ülkede olimpiyat için birçok etkinlik de olacak. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Japonya'da olmak benim için çok farklı bir heyecan. O güzel atmosferi yaşamak istiyorum."