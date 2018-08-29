Evet ırkçılık yapıldı

İlkay Gündoğan
, Mesut Özil
ile birlikte Türkiye
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la çekildikleri fotoğraf sonrasında ırkçı saldırılara maruz kaldıklarını ancak Alman Milli Takımı'nı bırakmayı düşünmediğini söyledi. Gündoğan, "Birçok kişi tarafından saldırıya uğrarsanız, taraftarınızdan kötü tepki görürseniz endişelenirsiniz. Ancak kaçmak değil, bu durumla yüzleşmek istiyorum. Islıklanmamı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Maçtan sonra kendimi tuvalete kilitledim. Kızgınlık hayal kırıklığı ve üzüntü vardı. Mesut'un milli takıma
veda etmek zorunda bırakılması acımasızca" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, "Mesut, ırkçılık konusunda haklı mı?" sorusuna ise "Bir Alman politikacının ağır hakaretleri ırkçılık değil de nedir? Evet Irkçılık yapıldı" cevabını verdi.