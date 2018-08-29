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Evet ırkçılık yapıldı

Yıldız futbolcu, “ haklıydı, o ve ben hedefteydik. Bir Alman politikacının ağır hakaretleri ırkçılık değil de nedir” ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Evet ırkçılık yapıldı
, ile birlikte Başkanı 'la çekildikleri fotoğraf sonrasında ırkçı saldırılara maruz kaldıklarını ancak Alman Milli Takımı'nı bırakmayı düşünmediğini söyledi. Gündoğan, "Birçok kişi tarafından saldırıya uğrarsanız, taraftarınızdan kötü tepki görürseniz endişelenirsiniz. Ancak kaçmak değil, bu durumla yüzleşmek istiyorum. Islıklanmamı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Maçtan sonra kendimi tuvalete kilitledim. Kızgınlık hayal kırıklığı ve üzüntü vardı. Mesut'un veda etmek zorunda bırakılması acımasızca" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, "Mesut, ırkçılık konusunda haklı mı?" sorusuna ise "Bir Alman politikacının ağır hakaretleri ırkçılık değil de nedir? Evet Irkçılık yapıldı" cevabını verdi.
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Evet ırkçılık yapıldı
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