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’den son dakika açıklaması yapıldı! Fenerbahçe 3 transfer daha…

Spor Toto Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan sarı lacivertli takımda çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon 3 farklı kulvarda mücadele edecek , transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala her an yeni bir açıklama yapabilir. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala ise son gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Bugün imza töreninde Sportif Direktör Comolli, taraftarı heyecanlandıran bir açıklama daha yaptı. İşte Fenerbahçe ile ilgili transfer gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 29.8.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 14:37
Fenerbahçe’den son dakika transfer açıklaması yapıldı! Fenerbahçe 3 transfer daha…

, bu sezona deplasmanda yaşadığı puan kayıpları ile kötü bir başlangıç yaparak taraftarını üzdü. sezonunun bitmesine sayılı günler kala sarı lacivertli taraftarlar son dakika transfer gelişmelerini heyecanla takip ediyor. 3 farklı kulvarda mücadele edecek Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bugün imza töreninde sorular sorulara yanıt veren Damien Comolli, transfer ile ilgili bir açıklama daha yaptı. İşte ayrıntılar…

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Sarı lacivertli taraftarlar transfer döneminin sonuna yaklaşılırken heyecanla son gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Takıma takviye yapılması beklenirken bugün yönetimden yeni bir açıklama daha geldi.

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Fenerbahçe’den son dakika transfer açıklaması yapıldı! Fenerbahçe 3 transfer daha…
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