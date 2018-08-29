Fenerbahçe’den son dakika transfer açıklaması yapıldı! Fenerbahçe 3 transfer daha…

Fenerbahçe, bu sezona deplasmanda yaşadığı puan kayıpları ile kötü bir başlangıç yaparak taraftarını üzdü. Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala sarı lacivertli taraftarlar son dakika transfer gelişmelerini heyecanla takip ediyor. 3 farklı kulvarda mücadele edecek Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bugün imza töreninde sorular sorulara yanıt veren Damien Comolli, transfer ile ilgili bir açıklama daha yaptı. İşte ayrıntılar…

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Sarı lacivertli taraftarlar transfer döneminin sonuna yaklaşılırken heyecanla son gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Takıma takviye yapılması beklenirken bugün yönetimden yeni bir açıklama daha geldi.