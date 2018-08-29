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Giriş Tarihi: 29.8.2018
Karim Hafez, Medipol Başakşehir'de

BAŞAKŞEHIR, geçtiğimiz sezon Fransa 2. Lig ekibi Lens'te forma giyen Mısırlı sol bek 'i 'a getirdi. 22 yaşındaki oyuncuyla sağlık kontrolleri sonrası satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık kontrat yapıldı. 'e beklediği başlangıcı yapamayan Çaykur Rizespor, Kayserispor'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin'i bir yıllığına kiraladı. Bursaspor ise geçen sezon Galatasaray forması giyen 32 yaşındaki Rumen sol bek Latovlevici'nin yanı sıra Boca Juniors'tan Arjantinli stoper Vergini'ye imza attırdı.

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Karim Hafez, Medipol Başakşehir'de
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