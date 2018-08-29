SABAH yazarından flaş yorum: Comolli ayakta uyumuş

1- Fenerbahçe, menajerler tarafından 3-4 haftadır Türkiye pazarında adı geçen Marco Fabian'ı az kalsın transfer ediyordu. Oysa bu oyuncu ile ilgili görüşler genelde olumsuzdu. Sağlık raporları bahane edilerek transferden vazgeçildi. Bu işin sorumlusu sportif direktör Comolli midir?

GÜRCAN BİLGİÇ: Oyuncuyla görüşüp Türkiye'ye davet eden Comolli. Dolayısıyla transfer dinamiklerinden uzak, gerçekten de amatörce verilmiş bir karar. Sanıyorum Giuliano gittikten sonra o boşluğu doldurmak adına menajer videoları izlenerek böyle bir hamle yapıldı. Ben işin içinde sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir ay önce bu futbolcu Dünya Kupası'nda sahadaydı. Fenerbahçeli yöneticiler, çok doğru ve sağlıklı düşünüp yerinde bir ret kararı aldılar. Başınızda bu kadar sorun varken yenisini eklemenin anlamı yok.

LEVENT TÜZEMEN: 6 yıldır hiçbir kulüpte görev yapmayan Comolli'ye kadro mühendisliğini teslim etmek büyük bir hata. Fransız menajerin kulüpten ayrılan oyuncuları zorla ikna ettiği konuşuluyor. Alınan yeni transferlerin menajerlerinin, Comolli ile olan yakınlıklarını gözden geçirmek gerekir. Fabian skandalı Comolli'nin çapsızlığıdır.

MURAT ÖZBOSTAN:

F.Bahçe'nin transferde bir numaralı sorumlusu sportif direktör Comolli'dir. Haftalardır bu oyuncunun adı Türk medyasında yer alıyor. Beşiktaş'a da yazıldı. Ben de merak ettim, Beşiktaş yöneticilerine sordum. Aldığım yanıt şuydu: "Menajerler pazarlıyor. Sadece bize değil, başka kulüplere de bu oyuncuyu önermişler. Biz ilgilenmiyoruz." Google'a Fabian yazınca adamın kariyerinden öte gece hayatıyla ilgili birçok haber çıkıyor. Comolli, Türk basınını okumuyor diyelim. Fenerbahçe'de futboldan anlayan bir yönetici de Comolli'ye, "Adamla ilgili bir sürü iddialar ve vukuatları var" demez mi? Fabian bir baktık havalimanına inmiş, eline Fenerbahçe atkısı verilmiş. Comolli resmen ayakta uyumuş. Fenerbahçe baktı ki sosyal medyada tepkiler var, oyuncunun sağlık kontrollerini bahane ederek, hatadan döndü. Hatadan dönmek erdemdir ama Sayın Ali Koç da Comolli'ye bunun hesabını sormuştur.

2- Fenerbahçe'de Comolli ile Cocu arasında bir iletişim sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?

KAVGA DOĞRUYA GÖTÜRÜR

MURAT ÖZBOSTAN: Comolli, F.Bahçe'de bütün futbolcuları satmaya çalışıyor. Cocu ise mesela Giuliano ve Souza'nın gitmesini istemedi. Fabian transferinden de haberi olduğunu sanmıyorum. Buna iletişim sorunu mu var diyelim, yoksa Hollandalı hocanın istemediği şeyler yapıldığı için bir kırgınlık mı var diyelim, adını tam koyamıyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ: İkili arasında sorun yaşandığı yönünde duyumlar var. Ama bu sanılanın aksine doğru bir gelişmedir. Sonuçta birbirlerini sevmedikleri için değil iş yüzünden tartışmışlar. Cocu, Giuliano'nun kalmasını istemiş; haklı. Comolli hem oyuncuya vereceği rakamı hem de bonservis gelirini düşünmüş; haklı. Bu ikili tartışacaklar, kavga edecekler ki doğruyu bulsunlar. Profesyonellikleri şaşar, sorunları kişiselleştirirlerse o zaman F.Bahçe yandı!

LEVENT TÜZEMEN: Aziz Yıldırım, Terraneo'yu kadro ve hoca mühendisliği konusunda F.Bahçe'nin başına getirmişti. O dönem Nani, Kjaer, Souza, Van Persie gibi çok önemli yabancı oyuncular takıma transfer edildi. Tek defo, kaliteli kadroyu yönetemeyecek, Portekizli Pereira'nın hoca olarak seçilmesiydi. Terraneo ile Pereira arasında asla bir iletişim sorunu yaşanmadığı gibi herhangi bir küskünlük de oluşmadı. Comolli ile Cocu birbirleriyle görüşmedikleri gibi konuşmuyorlar bile. Fransız menajer, F.Bahçe'yi babasının çiftliği gibi yönetmeye çalışıyor. Sayın Başkan Ali Koç'un önünde iki yol var; ya Cocu ile Comolli arasındaki kavgayı bitirecek ya da ikisinden birine kapıyı gösterecek. Çok başlı yönetim F.Bahçe'de sorun yaratır.

3- Galatasaray yarım düzeni gol atarak Alanyaspor'u yendi. Fatih Terim'in istediği takviyeler gelince Şampiyonlar Ligi'nde bu takımın ayakları yere sağlam basar mı?

6 GOL BULUTLARIN ÜSTÜNE ÇIKARMASIN



TÜZEMEN: 6-0'lık galibiyet G.Saraylı oyuncuları bulutlar üzerine çıkarmaz. Çünkü Alanyaspor geçen seneki performansının yanından bile geçemedi. Eğer bu galibiyeti oyuncular büyütmeye çalışırlarsa daha güçlü bir rakip karşısında duvara toslarlar. Burada göze çarpan en önemli unsur, Terim'in 1996- 2000 yıllarındaki önde baskı yapan, takım halinde savunmayı uygulayan G.Saray'ı yaratmaya çalışmasıdır. Geçen sene kulübeden oyuna girip katkı sağlayacak oyuncu sayısı çok azdı. Şimdi pabuç pahalı. Çünkü rekabeti üst düzeyde tutacak bir oyuncu grubu oluştu. Bu rekabette Terim de formayı adaletli dağıtacaktır.

ÖZBOSTAN: Alanyaspor gibi zayıf bir takım karşısında alınan farklı galibiyet, Şampiyonlar Ligi için ölçü olamaz. Tabii ki hocanın istediği takviyeler geldiği zaman, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansının yükseleceğini düşünüyorum. Galatasaray, Gomis'in yerini mutlaka doldurmalı, bir de stoper almalı. Ama bir gerçek var, Türkiye liginin favori şampiyonluk adayı Galatasaray.

BİLGİÇ: Santrforu aldıktan sonra G.Saray'ın omurgası yeniden tamamlanacak. Muslera, Maicon, Fernando, Belhanda (Emre Akbaba) ve doğru bir santrfor ile birlikte ortaya çok dayanıklı, her takımı tehdit edecek bir takım çıkar. Yine de tempo problemleri sürüyor. Fakat o kadar çok kaliteli ve farklı oyuncu var ki sorunları çözmeyi bir şekilde başarıyorlar. Fatih hoca, oyuncuların fizik düzeyinin eylül ortasında en üst seviyeye geleceğini söylemişti. Eğer gelişmeler planlandığı gibi olur ve Şampiyonlar Ligi'nde şanslı bir kura da çekerlerse ciddi bir şekilde rakiplerine kafa tutarlar.

4- BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, "Benim motivasyonum çökerse Beşiktaş çöker" dedi. Bu sözleri nasıl yorumluyorsunuz?

BAŞKANIN RUH HALİ BOZULMUŞ

TÜZEMEN: Birçok kulüp tarafından yaptığı icraatlarla örnek gösterilen Başkan Orman'ın 'Benim motivasyonum çökerse Beşiktaş çöker' söylemi, megalomanlık kokuyor. Beşiktaş, Orman'dan önce de vardı, Orman'dan sonra da olacak. Başkanın bu söylemlerinden camianın da rahatsız olduğunu düşünüyorum. 7 yıldır Beşiktaş'ta başta stat olmak üzere birçok yeniliklere imza atan, akıllı transferler yapan Orman, acaba tükenmişlik sendromuna mı tutuldu?

ÖZBOSTAN: Son zamanlarda Başkan ve yönetime karşı, hem Beşiktaş'ın içinde hem de spor dünyasından ciddi bir saldırı var. Sayın başkan da bunalmış. Zaten seçim kararı da aldı. Açıkçası gemileri de yaktı. Şansal Büyüka'ya verdiği röportajın bütününe baktığımız zaman oldukça sert ifadeler var. Beşiktaş'ta bir şeylerin iyi gitmediği gerçek ama bu cümleyi söylememesi gerekirdi.

BİLGİÇ: Orman'ın 7. senesi. İki şampiyonluğu var, yepyeni bir stat yaptı, takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı ve yönettiği kulüp batmanın eşiğinden döndü. Müthiş bir transfer performansı gerçekleştirip ciddi bir bonservis bedelini kulübün kasasına soktu. Bu performansın sahibi bir başkanın bu kadar öfkeli olmasını anlayabilmiş değilim. Kendisi için yapılan tevatürlere gülüp geçmesi gerekirken çok sert kelimelerle hakaret etti. Geçen sezon da 'tek büyük' gibi kibirli bir hitabenin sahibiydi. Fikret Orman'ın ruh halinin veya duygusal dengesinin bozulduğunu düşünüyorum. Kendini böylesine vazgeçilmez görmek, eleştiri yapana 'hain' demek, yüzyıllık Beşiktaş'ın eşiti ilan etmek sağlıklı insan tepkisi değil.