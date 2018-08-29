Trabzonspor Ekuban'ın maliyetini açıkladı

Trabzonspor Kulübünün, yeni transferi Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ansah Ekuban'a ve oyuncunun eski kulübü Leeds United'a ödeyeceği ücret belli oldu.

Bordo-mavili kulüp, yeni sözleşme imzaladığı Caleb Ekuban'a 2018-2019 futbol sezonu için 345 bin avro garanti ücret, Leeds United'a da kiralama bedeli olarak 200 bin avro ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leeds United'a 2018-2019 futbol sezonu için kiralama bedeli olarak 200 bin avro ödenecektir. Kulübümüzce 31 Mayıs 2019 tarihine kadar futbolcunun satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Leeds United'a sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon avro ödenecektir."

Bir diğer açıklamada ise profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'a, kiralama dönemi olan 2018-19 futbol sezonu için 345 bin avro garanti ücret ödeneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzce 31 Mayıs 2019 tarihine kadar satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde geçerli olmak üzere, futbolcu ile 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 futbol sezonları için anlaşma yapılmıştır. Anlaşma gereği futbolcuya, her bir sezon için 750 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca futbolcunun kesin transferi için satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Promoesport Italia Srl'ye menajerlik hizmet bedeli olarak 225 bin avro ödenecektir."