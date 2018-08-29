Yönetim, Cocu için sabır istedi! “Cocu’nun mutsuz olduğu ve istifaya hazırlandığı iddiası bilinçli bir şekilde kamuoyuna sunuldu. Virüsler camiamız üzerinde muvaffak olamayacak. Onlarla mücadele edeceğiz”

Giriş Tarihi: 29.8.2018