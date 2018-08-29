Yönetim, Cocu için sabır istedi!

Fenerbahçe
yönetimi dün bir açıklama yaparak, kulübün bilinçli olarak yıpratıldığının altını çizdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sissoko haberleri bardağı taşıran son damla oldu. Teknik direktörümüz Cocu'nun mutsuz olduğu ve istifaya hazırlandığı iddiası, sorgulanmadan kamuoyuna sunuldu.
Camiamızın arka arkaya kötü sonuçlar aldığı bu günlerde kamuoyuna maksatlı bir şekilde yansıtılmasının sebebini gayet iyi anlıyoruz. Bu durumu bağışıklık sistemi zayıfladığında ortaya çıkan virüslere benzetiyor,
uzun vadede camiamız üzerinde muvaffak olamayacağını biliyoruz. Bu tarz kişi ve yöntemlerle mücadele etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Camiamızın birliği ve bütünlüğüne kast eden, takımımız ve taraftarımızın kenetlenmesine engel olma amacı taşıyan, bilinçli ve ayrıştırıcı haberlere karşı dikkatli olmak zorundayız. İçerisinde bulunduğumuz geçiş döneminin sancılı olacağının, sabır gerektirdiğinin bilincindeyiz." KOVULURSA ÜZÜLMEZ!
F.BAHÇE yönetiminin açıklamasına konu olan ayrılık iddiası Cocu'nun ülkesi Hollanda'da ortaya atıldı. Bir televizyon programında yorum yapan Johan Derksen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun İstanbul
'da mutsuz olduğunu öne sürüp, "Şanssız zamanlar geçiriyor. Kulüp ona bazı sözler verdi ancak bu sözleri tutmadı" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 yenildiği maçı hatırlatan Derksen, "25 milyon Euro'luk oyuncu sattılar, hatta takımın en önemli oyuncuları gitti. UEFA
Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldılar. Phillip Cocu şu an görevinden alınsa mutsuz olmaz" iddiasında bulundu.