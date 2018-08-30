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'ın kasasına girecek rakam belli oldu

play-off rövanş karşılaşmasında 'ı evinde 3-0 mağlup ederek gruplara kalmayı garantileyen bu zaferle kasasına 2.9 milyon Euro koymayı garantiledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 23:23 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 23:27
Beşiktaş'ın kasasına girecek rakam belli oldu

Play-Off mücadelesinde 'ı eleyerek grup maçlarına kalmayı başaran , 2 milyon 920 bin Euro'yu kasasına koymayı garantiledi.

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne 3. turdan başlayan Beşiktaş, sırasıyla B36 Torshavn, LASK Linz ve Partizan'ı eleyerek gruplara kalmayı başardı. Deplasmanda oynanan ve 1-1 iten maçın rövanşında Partizan'ı taraftarının da desteğiyle farklı geçen siyah-beyazlılar, 2 milyon 920 bin Euro'yu da kasasına koymayı başardı. Grup maçlarında mücadele edecek olan Beşiktaş, kazandığı her maç başına 570 bin Euro, beraberliğe ise 190 bin Euro alacak.

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Beşiktaş'ın kasasına girecek rakam belli oldu
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