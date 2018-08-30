Bursaspor’un imza töreninde skandal

Bursaspor Kulübü, daha önce toplu imza töreninin 14.30'da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılacağını duyurmuştu. Ancak daha sonra tören, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındı. Taraftara açık olarak yapılan imza törende futbolcuların isimleri tek tek okundu. Daha sonra Başkan Ali Ay, stadyumun zeminine giriş yaptı. Ancak taraftarların tepkisi ile karşılaşan Başkan Ay, masaya oturduktan bir süre sonra kalkarak yeni transferlerle basına tek tek poz verdi. İmza töreninde imzalar atılmazken ve açıklamalar yapılmazken, futbolcular daha sonra taraftarları selamladı. 5 oyuncuyu da yaşanan olaylara anlam veremezken, taraftar oyunculara alkışla destek verdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve bu sezon serbest kalan Iasmin Latovlevici ile 1+1 yıllık, Arjantin'in Boca Juniors takımından transfer edilen Vergini'yle 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Saivet, İngiliz ekibi Newcastle United'dan, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da Başakşehir'den 1'er yıllığına kiralandı