Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > CANLI | Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

CANLI | 'ın 'ndeki rakipleri belli oluyor

'nde 'ın rakipleri belli oluyor. Monaco, Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen ile gruplar belli olacak. 15 ülkeden 32 takımın katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle ilgili son gelişmeleri canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 19:38
CANLI | Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Temsilcimiz 'ın 4. torbadan katıldığı kura töreni TSİ 19.00 itibariyle Monaco'da başladı. 8 grubun belli olacağı ne 15 ülkeden 32 takım katılıyor. İspanya, İtalya ve İngiltere 4'er temsilcileriyle en çok kulüple kuraya katılan ülkeler olarak göze çarpıyor. Fransa onları 3 kulüple takip ederken onları 2'şer takımla Rusya ve Portekiz takip ediyor.

Sayfayı güncellemek için tıklayın...

18-19 Eylül itibariyle ilk maçların oynanacağı kupada final maçı 19 Nisan 2019 tarihinde Atletico Madrid'in stadı Wanda Metropolitano'da oynanacak.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Atletico Madrid

B GRUBU: Barcelona

C GRUBU: PSG

D GRUBU: Lokomotiv Moskova

E GRUBU: Bayern Münih

F GRUBU: Manchester City

G GRUBU: Real Madrid

H GRUBU: Juventus

Kuraya katılan takımlar şu şekilde:

1. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. TORBA: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya), Benfica (Portekiz)

3. TORBA: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya), Liverpool (İngiltere), PSV (Hollanda), Valencia (İspanya)

4. TORBA: Club Brugge (Belçika), GALATASARAY (TÜRKİYE), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan), Vitoria Plzen (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan)

ÖDÜLLER:

En İyi Kaleci: Keylor Navas (Real Madrid)

En İyi Savunma Oyuncusu:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN