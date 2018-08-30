CANLI | Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Temsilcimiz Galatasaray'ın 4. torbadan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi kura töreni TSİ 19.00 itibariyle Monaco'da başladı. 8 grubun belli olacağı kura çekimine 15 ülkeden 32 takım katılıyor. İspanya, İtalya ve İngiltere 4'er temsilcileriyle en çok kulüple kuraya katılan ülkeler olarak göze çarpıyor. Fransa onları 3 kulüple takip ederken onları 2'şer takımla Rusya ve Portekiz takip ediyor.

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18-19 Eylül itibariyle ilk maçların oynanacağı kupada final maçı 19 Nisan 2019 tarihinde Atletico Madrid'in stadı Wanda Metropolitano'da oynanacak.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Atletico Madrid

B GRUBU: Barcelona

C GRUBU: PSG

D GRUBU: Lokomotiv Moskova

E GRUBU: Bayern Münih

F GRUBU: Manchester City

G GRUBU: Real Madrid

H GRUBU: Juventus

Kuraya katılan takımlar şu şekilde:

1. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. TORBA: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya), Benfica (Portekiz)

3. TORBA: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya), Liverpool (İngiltere), PSV (Hollanda), Valencia (İspanya)

4. TORBA: Club Brugge (Belçika), GALATASARAY (TÜRKİYE), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan), Vitoria Plzen (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan)

ÖDÜLLER:

En İyi Kaleci: Keylor Navas (Real Madrid)

En İyi Savunma Oyuncusu: