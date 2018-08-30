"Erzurumspor, Güney Afrika'nın en iyi 10 numarasını aldı"

Güney Afrika futbolunda adını unutulmazlar arasına yazdıran başarılı teknik adam Muhsin Ertuğral, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Muhsin Ertuğral, Siphiwe Tshabalala'yı 2006 yılında Güney Afrika futbol kulübü Kaizer Chiefs'i çalıştırırken tanıdığını belirtirken, Süper Lig'e gidişini, 'gecikmiş ancak yerinde' bir transfer olarak değerlendirdi. Futbolcunun çok yetenekli olduğunu ve Süper Lig'e renk getireceğinden hiç şüphesi olmadığının altını çizen Ertuğral, "2006 yılında Kaizer Chiefs'i çalıştırdığım dönemde Tshabalala, genç oyuncu olarak bana geldi. Bence Tshabalala, Güney Afrika'nın yetiştirdiği en iyi 10 numara. 2010 Dünya Kupası'nda Meksika'ya attığı açılış golüyle de adını duyurdu ve dikkatleri üzerine çekmeye başladı" dedi.

Güney Afrikalı futbolcudan övgüyle söz eden Ertuğral, Erzurumspor'a çok faydalı olacağını ifade ederek şunları söyledi;

"Tshabalala, orta sahada forvet hattını besleyen ve asist yapan Güney Afrika'daki en yetenekli oyunculardan biri. 2008 ve 2009 yıllarında başarılı olmamızın en önemli anahtar oyuncularından biriydi. 2009 yılında Sivasspor'a geldiğimde, O'nu da getirmek için çok uğraştık. Ancak maalesef Kaizer Chiefs, bonservis bedelini çok yüksek tutunca getirememiştik. Erzurumspor için faydalı olabileceğine inanıyorum."

Türk teknik adam ayrıca, Tshabalala'nın son vuruşlarda çok etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

Son olarak, Afrika'da çok yetenekli oyuncuların bulunduğunu dile getiren Muhsin Ertuğral, şöyle konuştu;

"Büyük takımlar yetenekli isimler ararken gözünü Afrika'ya çevirmeli. Başta Güney Afrika olmak üzere çok yetenekli oyuncular bulunuyor. Hem düşük maliyetli, hem de sonradan iyi rakamlara gönderilecek potansiyeli olan çok sayıda yetenekli oyuncu var."