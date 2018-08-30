Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın rakipleri...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ve diğer tüm gruplardaki eşleşmeler birazdan sabah.com.tr'de olacak. Sarı kırmızılı taraftarlar nefeslerini tuttu ve bu kura çekimi sonucunu bekliyor. Bu sezon Avrupa'da başarıyı hedefleyen bugün rakiplerini öğrenecek. 'Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kim oldu' sorusu dakikalar sonra yanıtını bulacak. Bu başlık altından tüm grup eşleşmelerine ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri ulaşabileceksiniz. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

İşte Galatasaray'ın grupları: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke, Galatasaray

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