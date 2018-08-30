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'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın rakipleri...

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz ’ın rakipleri birazdan belli olacak. Sarı kırmızılı takımın taraftarları nefeslerini tuttu ve bu kura çekiminin sonuçlarını beklemeye başladı. ‘Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligin’deki rakipleri kim oldu’ sorusunun yanıtı bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası tüm gruplardaki eşleşmeleri en hızlı bir şekilde sabah.com.tr adresinden öğrenebileceksiniz. Galatasaray’ın rakipleri ve gruplardaki diğer eşleşmeler birazdan burada...

Giriş Tarihi: 30.8.2018 20:04 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 20:09
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın rakipleri...

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ve diğer tüm gruplardaki eşleşmeler birazdan sabah.com.tr'de olacak. Sarı kırmızılı taraftarlar nefeslerini tuttu ve bu kura çekimi sonucunu bekliyor. Bu sezon Avrupa'da başarıyı hedefleyen bugün rakiplerini öğrenecek. 'Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kim oldu' sorusu dakikalar sonra yanıtını bulacak. Bu başlık altından tüm grup eşleşmelerine ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri ulaşabileceksiniz. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

İşte Galatasaray'ın grupları: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke, Galatasaray

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI TÜM EŞLEŞMELER

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın rakipleri...
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